Duyệt quy hoạch xây chung cư 35 tầng ở khu Chợ Gà - Gạo ở TPHCM

TPO - Khu Chợ Gà - Gạo thuộc phường Bến Thành nằm trong phạm vi các tuyến Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sau khi chỉnh trang đô thị, khu vực này sẽ xây dựng tòa chung cư hỗn hợp cao 35 tầng, gồm khối đế 5 tầng và khối tháp 30 tầng.

UBND phường Bến Thành (TPHCM) vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Chợ Gà - Gạo thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành.

Phối cảnh khu chợ Gà-Gạo sau khi chỉnh trang đô thị.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích 4.350 m2, với phía Tây Bắc giáp hẻm 3 đường Yersin, phía Đông giáp đường Yersin, phía Đông Nam giáp đường Võ Văn Kiệt và phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Thái Học.

Dự án dự kiến xây dựng tòa chung cư hỗn hợp cao 35 tầng, gồm khối đế 5 tầng và khối tháp 30 tầng. Dân số tối đa 1.027 người.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) cũng thông qua Nghị quyết về việc tham gia dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo. Theo đó, phương thức thực hiện là đối tác công tư (PPP), giá trị thanh toán bằng quỹ đất kết hợp bằng ngân sách Nhà nước (thanh toán quỹ đất tương ứng khoảng 10.734 tỷ đồng và thanh toán bằng ngân sách dự kiến 5.634 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.369 tỷ đồng.

Mục đích dự án là chỉnh trang đô thị, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư.

Đối với khu Mả Lạng, diện tích thực hiện hơn 37.740 m2. Dự án bao gồm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường học liên cấp 1-2), xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư (gồm nhà ở xã hội 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng 93 căn).

Đối với dự án khu Chợ Gà - Gạo, diện tích thực hiện 4.350 m2, gồm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư (nhà ở xã hội 35 tầng với 760 căn hộ).

Phối cảnh khu Mả Lạng sau khi được chỉnh trang đô thị.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và Chợ Gà - Gạo được thực hiện theo chủ trương của HĐND TPHCM tại Nghị quyết số 59. Dự án được khởi công vào quý III/2026, hoàn thành quý IV/2028 và bàn giao đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Khu Mả Lạng nằm trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh. Khu vực này có 1.070 nhà, đất thuộc diện chỉnh trang, trong đó 943 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp.

Còn khu Chợ Gà - Gạo thuộc phường Bến Thành nằm trong các tuyến Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin. Khu vực này có 238 hộ dân bị ảnh hưởng cùng hơn 220 sạp chợ.