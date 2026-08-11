Thu hồi dự án Công viên Sài Gòn Silicon gần 52 ha

TPO - Dự án Công viên Sài Gòn Silicon bị thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thu hồi khu đất tại lô I-6 và I-7 (dự án Công viên Sài Gòn Silicon ở Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú) của Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon do chấm dứt dự án đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, TPHCM thu hồi lô I-6, lô I-7 (510.222 m2), đường D1, Khu Công nghệ cao đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon thuê đất theo hợp đồng thuê đất ngày 24/12/2015.

Phối cảnh dự án Công viên Sài Gòn Silicon.

Việc thu hồi đất là do chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư do dự án đã hết thời hạn tiếp tục sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 8662/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) duyệt ngày 13/4/2016.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất này cho Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. Trường hợp Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon và các tổ chức, cá nhân có liên quan không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng được giao tổ chức quản lý chặt chẽ khu đất nêu trên sau khi tiếp nhận, không để lấn chiếm và xây dựng trái phép các công trình trên đất, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon thực hiện nộp các nghĩa vụ về tài chính về tiền thuê đất, tiền sử dụng công trình hạ tầng và tiện ích công cộng, phí an ninh trật tự trong Khu Công nghệ cao theo quy định. Phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao khu đất cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao quản lý theo quy định.

Dự án Công viên Sài Gòn Silicon bị trùm mền nhiều năm qua, đã hết thời hạn tiếp tục sử dụng đất 24 tháng theo quy định. Ảnh: FILI.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM thực hiện chỉnh lý, thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT60223 ngày 14/12/2017 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon (chủ đầu tư của dự án Công viên Sài Gòn Silicon) thành lập ngày 27/4/2015. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 400 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập, gồm ông Nguyễn Trung Quang (đã thoái hết vốn), 2 doanh nghiệp vốn nước ngoài là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Kinh doanh Địa ốc Việt R.E.M.A.X và Công ty TNHH Vector Fabrication lần lượt nắm 51% và 40%.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon tại thời điểm thành lập là ông Nguyễn Minh Hiếu, đồng thời cũng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Kinh doanh Địa ốc Việt R.E.M.A.