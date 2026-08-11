'Biến' căn hộ thành không gian nghỉ dưỡng tại gia

Với diện tích 65m² mỗi sàn, tầng một được tổ chức thành không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và khu vực thư giãn liên thông. Các khu vực chức năng không được phân chia bằng những bức tường cố định mà được định hình thông qua đồ nội thất, cao độ sàn, hướng nhìn và lối di chuyển. Cách tổ chức này giúp không gian luôn thông thoáng, ánh sáng lan tỏa xuyên suốt nhưng mỗi khu vực vẫn có bản sắc riêng.

Điểm nhấn của căn hộ là khu vực nâng sàn nằm cạnh phòng khách. Chỉ với sự thay đổi về cao độ, không gian này trở thành nơi để ngồi bệt, thưởng trà, đọc sách hoặc đơn giản là dành thời gian ngắm cảnh. Đây cũng là chi tiết thể hiện rõ mong muốn biến ngôi nhà thành nơi để nghỉ ngơi, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu ở.

Trong khi tầng một dành cho các hoạt động chung, tầng hai được bố trí phòng ngủ master và một phòng ngủ nhỏ, tạo sự tách biệt cần thiết cho không gian nghỉ ngơi mà vẫn giữ được sự kết nối với tổng thể căn hộ.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách Modern Rustic với bảng màu trung tính, gỗ tự nhiên, đá có bề mặt nguyên bản cùng hệ thống ánh sáng dịu nhẹ. Thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí, các vật liệu được lựa chọn để mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi và dễ chịu trong quá trình sử dụng.

Lợi thế về cảnh quan xanh của khu đô thị cũng được khai thác thông qua các khoảng mở đón ánh sáng và hướng nhìn ra bên ngoài. Sự kết hợp giữa không gian mở, vật liệu mộc và ánh sáng tự nhiên tạo nên một bầu không khí thư thái, phù hợp với mục tiêu xây dựng một nơi để tái tạo năng lượng.

Công trình cho thấy một căn hộ không cần quá nhiều tiện nghi hay diện tích lớn để mang lại cảm giác nghỉ dưỡng. Đôi khi, chỉ cần cách tổ chức không gian hợp lý, những khoảng dừng vừa đủ và vật liệu phù hợp cũng đủ để mỗi lần trở về nhà trở thành khoảng thời gian sống chậm và tận hưởng cuộc sống.