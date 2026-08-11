The Heritage Tay Ninh mở rộng hệ thống đại lý phân phối trên thị trường

Lễ ký kết hợp tác giữa AHA Việt Nam và Hệ thống Đại lý phân phối The Heritage Tay Ninh.

Tham dự chương trình có Ban Lãnh đạo AHA Việt Nam, đại diện các Đại lý phân phối chính thức F1 cùng các đối tác, khách mời. Việc thiết lập mạng lưới đại lý phân phối được kỳ vọng tạo nền tảng để đưa thông tin và giá trị của The Heritage Tay Ninh đến gần hơn với khách hàng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Chử Công – Phó TGĐ Kinh doanh, Công ty AHA Việt Nam nhấn mạnh:

“Với AHA Việt Nam, phát triển The Heritage Tay Ninh không chỉ là câu chuyện xây dựng một khu đô thị, mà còn là hành trình kiến tạo những giá trị có khả năng bồi đắp theo thời gian. Chúng tôi lựa chọn đầu tư tâm huyết, nghiêm túc, bài bản và đồng hành cùng địa phương để cùng tạo dựng một hệ sinh thái sống chất lượng, góp phần vào quá trình phát triển bền vững của Tây Ninh.”

Ông Nguyễn Chử Công – Phó TGĐ Kinh doanh, Công ty AHA Việt Nam chia sẻ tại Lễ ký kết.

Theo đại diện AHA Việt Nam, đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp xác định hệ thống đại lý không đơn thuần là các đơn vị phân phối, mà là những đối tác cùng tham gia lan tỏa giá trị dự án, xây dựng niềm tin với khách hàng và phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch.

Vị trí chiến lược, hệ sinh thái đồng bộ và gia tăng giá trị bền vững

The Heritage Tay Ninh được quy hoạch trên diện tích 49,86 ha, định hướng hình thành một khu đô thị đồng bộ với hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và dịch vụ được đầu tư bài bản.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của The Heritage Tay Ninh là vị trí nằm trong không gian giao thoa giữa đô thị, văn hóa, tâm linh và du lịch của Tây Ninh.

Dự án tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ, thuộc khu vực trung tâm thành phố Tây Ninh trước đây, đồng thời kết nối thuận tiện tới Tòa Thánh Tây Ninh và theo trục Điện Biên Phủ hướng về Núi Bà Đen.

Từ vị trí này, The Heritage Tay Ninh thuận tiện kết nối tới các điểm đến văn hóa, tâm linh và du lịch nổi bật của địa phương, tiêu biểu như Tòa Thánh Tây Ninh, Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng và hệ sinh thái sông Sài Gòn.

Lợi thế vị trí không chỉ tạo giá trị cho nhu cầu an cư mà còn mở ra dư địa phát triển thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế gắn với quá trình đô thị hóa và tăng trưởng du lịch.

The Heritage Tay Ninh được định hướng phát triển với hệ thống hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đồng bộ.

Giá trị của dự án được đặt trong một hệ sinh thái phục vụ đời sống cư dân, từ trường học, không gian xanh, mặt nước, thể thao đến thương mại và các dịch vụ thiết yếu.

Ngay từ giai đoạn đầu, Trường Tiểu học Duy Tân và Trường THCS Nguyễn Thái Học hoàn thiện, bàn giao cho địa phương và chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026–2027. Cùng với đó, The Arcadia Lake, Waterfall Pool, tuyến phố thương mại, hệ thống công viên và nhiều tiện ích khác đang được triển khai.

Ông Nguyễn Duy Tuân – Giám đốc Đại lý Tani House, đại diện hệ thống Đại lý phân phối nhận định:

“Chúng tôi nhận thấy The Heritage Tay Ninh hội tụ các yếu tố cần thiết để hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và có sức sống lâu dài. Từ vị trí, hệ sinh thái sống đến tiềm năng phát triển của khu vực, dự án mang đến một nền tảng đủ vững để chúng tôi tin tưởng đồng hành và đưa những giá trị ấy đến khách hàng.”

Bên cạnh nhu cầu an cư, The Heritage Tay Ninh còn sở hữu dư địa khai thác thương mại, dịch vụ. Nhu cầu ở thực của người dân địa phương, cùng động lực tăng trưởng từ hạ tầng, du lịch và kinh tế đang mở ra thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh trong khu đô thị.

Mặt bằng giá hiện tại còn nhiều dư địa so với tiềm năng phát triển của khu vực, trong khi hạ tầng và du lịch đang được đầu tư mạnh, tạo nền tảng để giá trị bất động sản gia tăng cùng quá trình phát triển của địa phương.

Không chỉ đầu tư xây dựng một khu đô thị đáng sống, AHA Việt Nam đang tích cực đầu tư vào các công trình và hợp tác với các đối tác nhằm góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch Tây Ninh theo định hướng của địa phương và chủ trương của Nhà nước.

Với lợi thế về vị trí, hệ sinh thái sống được đầu tư bài bản, dư địa phát triển của khu vực cùng mạng lưới phân phối rộng, The Heritage Tay Ninh được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới trên thị trường bất động sản, đồng thời góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm những giá trị bền vững cho vùng đất giàu tiềm năng Tây Ninh.