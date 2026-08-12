Giáo viên tiếng Anh phường Hòa Hưng hào hứng tìm hiểu phương pháp tư duy Linearthinking

Sáng 12-8, gần 100 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS trên địa bàn phường Hòa Hưng (TP.HCM) đã có buổi tập huấn về phương pháp tư duy Linearthinking của DOL English.

Những kỳ vọng gửi gắm phương pháp Linearthinking

Ông Phan Tấn Phúc (Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng – bìa trái) tặng hoa cho các đại biểu, đại diện DOL English - Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phan Tấn Phúc (Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng) cho biết hoạt động trên nằm trong kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hòa Hưng trong mùa hè 2026.

Thông qua buổi tập huấn về tiếng Anh qua phương pháp tư duy Linearthinking, ông Tấn Phúc mong muốn đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở địa phương có cơ hội cập nhật thêm kiến thức, phương pháp và kỹ năng phù hợp để việc giảng dạy thêm hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ ở học sinh.

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hưng) cho biết địa phương luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên bởi giáo viên có năng lực, tâm huyết sẽ là nền tảng quan trọng để cải thiện chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực tốt cho thành phố và xã hội.

“Dịp hè mỗi năm, phường thường lựa chọn những chuyên đề thiết thực, gần với thực tế giảng dạy và hơi thở cuộc sống để tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên tại địa phương. Trong đó, nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh là một trong những nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm. Cụ thể, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra những yêu cầu mới về năng lực ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở học sinh”, ông chia sẻ.

Ông Thành Trung cho biết DOL English có thế mạnh về đào tạo, phát triển kỹ năng tiếng Anh cũng như có phương pháp Linearthinking đã được công nhận nên tin tưởng buổi tập huấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học trong nhà trường.

Linearthinking – phương pháp của người Việt thiết kế cho người Việt

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh (9.0 IELTS, tốt nghiệp á khoa ĐH Sư phạm TP.HCM và hiện là giám đốc học thuật tại DOL English) là diễn giả chính của chương trình - Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Linearthinking là hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được phát triển từ năm 2018 bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP HCM) gồm ông Lê Đình Lực (chuyên toán), bà Hà Đặng Như Quỳnh (chuyên văn)...

Phương pháp Linearthinking được chứng minh cải thiện hiệu quả cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, giúp học viên rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

"Phương pháp trên được người Việt thiết kế riêng cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên tiếng Anh", bà Như Quỳnh chia sẻ.

Nhờ cách tiếp cận dựa trên tư duy và cấu trúc ngôn ngữ, Linearthinking giúp việc học tiếng Anh trở nên vững chắc mà vẫn nhẹ nhàng, từ đó hiệu quả ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Điển hình như trường hợp em Trần Đình Hoàng Phúc đã đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu khi em chỉ mới 10 tuổi và trước đó học lớp 1 đến lớp 4 ở trường công lập.

Ngoài ra, phương pháp trên giúp DOL English sở hữu 3 giáo viên đạt 9.0 IELTS và hàng nghìn học viên đạt điểm IELTS trên 7.0 (nhiều bạn trong số này là học sinh THCS, THPT).

CEO DOL English Lê Đình Lực (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) trao phần thưởng cho các gương mặt trẻ tài năng Việt năm 2023 tại trụ sở chính Bộ Giáo dục – Đào tạo - Ảnh: V.SAN

Phương pháp cũng nhận được sự tin tưởng từ nhiều cơ quan giáo dục đầu ngành. Cụ thể, vào tháng 4/2025, Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục (trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM) đã phối hợp DOL English tổ chức tập huấn về Linearthinking cho hơn 800 giáo viên tiếng Anh từ các trường tiểu học, THCS ở TP.HCM.

Còn trước đó, vào tháng 8/2024, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại cùng DOL English tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh bằng tư duy Linearthinking” nhằm bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông Thành phố Hà Nội tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Nhờ kết hợp giữa phương pháp tư duy Linearthinking và nền tảng công nghệ hiện đại, DOL English hiện trở thành một trong những trung tâm luyện thi IELTS, SAT uy tín trên cả nước.