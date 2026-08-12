Chưa nhập học, nhiều trường đại học ở TPHCM đã tuyển bổ sung

TPO - Ngay sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, trong lúc thí sinh chưa hoàn tất thủ tục nhập học, hàng chục trường đại học (ĐH) tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã thông báo tuyển bổ sung. Hàng nghìn cơ hội được mở ra ở cả những ngành thường được xem là “hot”, với ngưỡng nhận hồ sơ phổ biến từ 15-20 điểm.

Ngày 12/8, theo thông tin từ Trường ĐH Văn Lang, nhà trường tuyển thêm 2.000 chỉ tiêu cho tất cả ngành, nhận hồ sơ đến ngày 30/8.

Trong khi đó, Trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng cần thêm 1.000 sinh viên ở toàn bộ các ngành đào tạo, thời hạn đăng ký đến ngày 25/8. Mức nhận hồ sơ của trường dao động từ 15-22 điểm thi tốt nghiệp THPT, tùy ngành.

Mức điểm xét tuyển bổ sung của Trường ĐH Văn Lang.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu cho 38 ngành. Thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT cần đạt từ 15 điểm, riêng nhóm ngành Luật nhận hồ sơ từ 20 điểm.

Học viện Hàng không Việt Nam cần tuyển gần 700 sinh viên cho 8 ngành, trong đó có Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Kinh tế số, Công nghệ tài chính và Marketing. Ngưỡng nhận hồ sơ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18 đến 20 điểm.

Trường ĐH Công thương TPHCM (HUIT) nhận thêm 20 sinh viên ngành Công nghệ chế biến thủy sản và 60 em ở hai chương trình liên kết quốc tế. Thí sinh có thể nộp hồ sơ tuyển bổ sung từ hôm nay.

Mức điểm xét tuyển bổ sung của Trường ĐH Công Thương TPHCM.

ĐH Kinh tế TPHCM dự kiến tuyển khoảng 300 sinh viên cho phân hiệu Vĩnh Long. Danh sách ngành còn chỉ tiêu có Robot và Trí tuệ nhân tạo, Tài chính, Ngân hàng, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế và Thương mại điện tử. Hồ sơ được nhận từ ngày 22/8 đến 22/9.

Đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tuyển bổ sung. Trường cần thêm 95 sinh viên ngành Luật, nhận hồ sơ từ ngày 14/8 đến 25/8. Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện về tổng điểm tổ hợp, kết quả học tập và điểm môn Toán, Ngữ văn.

Một số trường dành lượng chỉ tiêu lớn cho đợt sau. Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, Đồng Nai, tuyển 860 chỉ tiêu ở các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sức khỏe. Điểm nhận hồ sơ từ 15, riêng Dược học và Luật kinh tế từ 20.

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tuyển thêm 345 sinh viên cho 12 ngành. Trường ĐH Công thương TPHCM cần 80 sinh viên; trong đó, 20 chỉ tiêu thuộc ngành Công nghệ chế biến thủy sản và 60 chỉ tiêu ở hai chương trình liên kết quốc tế.

Mức điểm xét tuyển bổ sung của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM.

Các trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Nguyễn Tất Thành cũng mở đợt tuyển mới cho tất cả ngành. Trường ĐH Sư phạm TPHCM dự kiến tuyển bổ sung ngành Công nghệ thông tin tại trụ sở chính, Ngôn ngữ Hàn Quốc tại phân hiệu Long An và Du lịch tại phân hiệu Gia Lai.

Việc nhiều trường sớm mở đợt xét tuyển tiếp theo cho thấy cơ hội vào đại học vẫn còn rộng mở với thí sinh chưa trúng tuyển hoặc muốn tìm lựa chọn khác. Tuy nhiên, thí sinh cần phân biệt rõ ngưỡng nhận hồ sơ với điểm trúng tuyển cuối cùng, đồng thời theo dõi thời hạn và điều kiện riêng của từng trường.