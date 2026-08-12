Bộ GD&ĐT yêu cầu không để giáo viên kiêm nhiệm việc khác

TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận đủ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục, không để giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu nhân sự.

Theo Bộ GD&ĐT, để bảo đảm đủ đội ngũ thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, các tỉnh, thành phố cần thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục song song với việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Việc tuyển dụng phải bảo đảm đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh các địa phương quán triệt và thực hiện nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”, đồng thời yêu cầu địa phương xác định cụ thể số lượng nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với biên chế được giao và định mức quy định để thực hiện chế độ hợp đồng lao động.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, không để xảy ra tình trạng giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài giảng dạy.

Lí do không để xảy ra tình trạng giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy là nhằm giảm tải công việc để đội ngũ nhà giáo tập trung chuyên môn dạy học.

Các địa phương sử dụng linh hoạt, hiệu quả đội ngũ nhà giáo hiện có thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái, dạy liên trường hoặc các hình thức phù hợp khác, bảo đảm bố trí đủ nhà giáo cho các cơ sở giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ.

Bộ GD&ĐT lưu ý phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động, trong đó có việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/7/2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương.

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về định mức số lượng người làm việc, chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức giáo dục và đào tạo để địa phương, cơ sở giáo dục có căn cứ xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm.

Theo Bộ GD&ĐT, tính đến hết năm học 2025-2026, cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên ở các bậc học gồm: mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Lễ khai giảng năm học mới của các trường học diễn ra ngày 5/9.