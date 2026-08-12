Đại học Duy Tân công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026

Hội đồng Tuyển sinh Đại học (ĐH) Duy Tân công bố Điểm chuẩn Trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026.

I. CÁCH TÍNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN:

📌 Điểm trúng tuyển = Điểm thi 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) + Điểm cộng (điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) + Điểm ưu tiên (khu vực và đối tượng)

👉 Điểm thi 3 môn được xác định theo đúng tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành trong Thông báo tuyển sinh của Đại học Duy Tân.

Điểm chuẩn trúng tuyển của ĐH Duy Tân năm 2026

II. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN:

✨ Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển khi thỏa mãn tất cả các điều kiện theo từng phương thức xét tuyển:

1. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Mã phương thức 100

a) Đối với tất cả các ngành ngoại trừ các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật:

- Đạt nguồn tuyển theo quy chế tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 về trước, thí sinh được đặc cách tốt nghiệp hoặc miễn thi tốt nghiệp không xét điều kiện nguồn tuyển.

- Điểm trúng tuyển >=15.0

b) Đối với các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật:

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh

- Ngành Luật, Luật Kinh tế: Điểm trúng tuyển >=20.0

- Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt: Điểm trúng tuyển >=22.0

- Ngành Dược: Điểm trúng tuyển >=20.0

- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Điểm trúng tuyển >=18.0

2. Phương thức xét kết quả Học tập THPT (Điểm môn thi là điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12): Mã phương thức 200

a) Đối với tất cả các ngành ngoại trừ các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật:

- Đạt nguồn tuyển theo quy chế tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 về trước, thí sinh được đặc cách tốt nghiệp hoặc miễn thi tốt nghiệp không xét điều kiện nguồn tuyển.

- Điểm trúng tuyển >= 18.0

b) Đối với các ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật và lĩnh vực Sức khỏe:

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh (Đối với lĩnh vực Sức khỏe, thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2025 về trước không áp dụng điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT)

- Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học: Điểm trúng tuyển >= 24.0

- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Điểm trúng tuyển >= 19.5

- Ngành Luật, Luật Kinh tế: Điểm trúng tuyển >= 18.0 và Điểm Toán >=6 hoặc Văn >=6 hoặc TB Toán và Văn (nếu tổ hợp xét tuyển có cả toán và văn) >=6

3. Phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: Mã phương thức 402

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh (Đối với lĩnh vực Sức khỏe, thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2025 về trước không áp dụng điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT)

- Ngành luật, Luật Kinh tế: Điểm trúng tuyển >= 720 điểm và Điểm Toán >=6 hoặc Văn >=6 hoặc TB Toán và Văn >=6

- Các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học: Điểm trúng tuyển >= 700 điểm

- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Điểm trúng tuyển >= 650 điểm

- Các ngành còn lại: Điểm trúng tuyển >= 600 điểm

- Ngành Kiến trúc, Thanh nhạc: Không xét kết quả thi Đánh giá năng lực.

4. Phương thức xét kết quả kỳ thi VSAT: Mã phương thức 417

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh (Lĩnh vực Sức khỏe, thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2025 về trước không áp dụng điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT)

- Ngành luật, Luật Kinh tế: Điểm trúng tuyển >= 270 điểm và Điểm Toán >=6 hoặc Văn >=6 hoặc TB Toán và Văn >=6

- Các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học: Điểm trúng tuyển >= 300 điểm

- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Điểm trúng tuyển >= 250 điểm

- Các ngành còn lại: Điểm trúng tuyển >= 225 điểm

Hệ thống các trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo chuyên sâu từng ngành nghề ở DTU

III. THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

1. Thời gian nhập học:

Từ ngày 13/8/2026 đến 30/8/2026, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến tại:

• Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, và

• Cổng thông tin nhập học của Đại học Duy Tân: https://nhaphoc.duytan.edu.vn

Từ 14/8/2026 đến 21/8/2026, thí sinh đến nhập học trực tiếp tại Đại học Duy Tân, số 254 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng trong thời gian làm việc:

+ Buổi sáng: từ 07g00 - 11g00 (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật)

+ Buổi chiều: từ 13g00 - 17g00 (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật)

- Thí sinh được phép thay đổi chuyên ngành học khi làm thủ tục nhập học tại Trường. Đăng ký ghi danh chọn ngành tại: https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh/dangkychonnganhdh

- Thời gian xét tuyển bổ sung đến ngày 30/08/2026. Chỉ tiêu bổ sung cho tất cả các ngành: 950

Thí sinh truy cập https://nhaphoc.duytan.edu.vn để kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trước khi nộp hồ sơ, học phí và lệ phí.

Xem thông tin tuyển sinh năm 2026 của ĐH Duy Tân tại: https://bit.ly/tuyensinhDTU2026

2. Hồ sơ nhập học:

- 01 Bản chính Giấy báo Trúng tuyển nhập học (do ĐH Duy Tân cấp, gửi qua đường bưu điện hoặc thí sinh có thể tải Giấy báo trúng tuyển tại mục Tra cứu danh sách trúng tuyển trên Website https://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc https://nhaphoc.duytan.edu.vn);

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT nếu đã tốt nghiệp trước năm 2026;

- 01 Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; hoặc Bản gốc Giấy chứng nhận Kết quả thi Đánh giá năng lực (Nếu xét tuyển bằng kết quả ĐGNL) hoặc Giấy chứng nhận Kết quả kỳ thi VSAT (Nếu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi VSAT);

- Bản sao chứng thực các giấy tờ: Học bạ Trung học Phổ thông, Giấy khai sinh, các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có), và Giấy xác nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với Nam giới còn trong độ tuổi do cơ quan quân sự tại địa phương cấp (nếu có);

Trường hợp thiếu một trong những giấy tờ trên Thí sinh phải bổ sung trước ngày 31/10/2026.

Mọi thắc mắc, thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391 - (0236) 3650403 - 3653561 để được hướng dẫn.