Gần 3.500 cán bộ, nhân viên trường học ảnh hưởng khi giảm 704 cơ sở giáo dục ở TPHCM

TPO - Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Tấn Phát, sau sắp xếp, số lượng cán bộ, nhân viên bị ảnh hưởng là khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở vị trí việc làm chuyên môn dùng chung. TPHCM hiện cố gắng ổn định đội ngũ và sau sắp xếp sẽ điều động phù hợp.

Chiều 12/8, trao đổi tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì, ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thông tin về lộ trình sắp xếp các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo ông Phát, việc này được thực hiện dựa trên quy định của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, Sở đã trình, được UBND TPHCM thông qua và đang được trình lấy ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Tấn Phát trao đổi tại phiên họp chiều 12/8. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Phát cho biết thành phố làm rất thận trọng, kỹ lưỡng, căn cứ cấu trúc của 38 quận, huyện, thành phố trước đây. Trên cơ sở đó, thành phố phân tích các trường, lớp các cấp. Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng làm việc với từng xã, phường cụ thể để hoàn thành, tính toán sắp xếp cho phù hợp theo quy định.

Theo đó, toàn thành phố sẽ giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ 32,08%. Trên phạm vi cả nước, TPHCM là địa phương có quy mô giảm lớn thứ 5.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Phát, sau sắp xếp, số lượng cán bộ, nhân viên bị ảnh hưởng là khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở vị trí việc làm chuyên môn dùng chung.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, nguyên tắc xử lý là ổn định đội ngũ. Theo ông, thành phố đang thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn dùng chung, do đó sau sắp xếp sẽ thực hiện điều động cho phù hợp. Hiện Sở đã tạm ngưng kế hoạch tuyển dụng.

Trao đổi thêm, ông Phát kiến nghị Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn chế độ, chính sách với đội ngũ bị tác động; sớm giao bổ sung biên chế khối giáo dục; đồng thời thành phố phân cấp cho Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND, phường, xã, đặc khu quyết định tiếp nhận công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Mặt khác, khi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông qua và có kết quả chính thức trước ngày 20/8, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở GD&ĐT tuyên truyền phương án sắp xếp tổng thể để nhân dân hiểu và chia sẻ.

Hơn 70 dự án phòng học đang về đích

Cũng tại phiên họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tấn Phát đã báo cáo cập nhật tiến độ hoàn thành số lượng phòng học trên địa bàn thành phố trước thềm năm học mới 2026-2027. Ông cho biết, trong Chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”, thành phố chia ra hai nhóm dự án: nhóm dự án hoàn thành trước ngày 5/9 với 53 dự án và hoàn thành sau ngày 5/9 (nhưng trước ngày 31/12/2026) với 20 dự án.

TPHCM đang gấp rút bổ sung phòng học trước thềm năm học mới. Ảnh minh họa: Các em học sinh TPHCM tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Phát cho hay, tính đến ngày 11/8, có 43/53 dự án đã hoàn thành với 829 phòng học/1.044 phòng. 10 dự án còn lại (khối lượng đã đạt 80%) đã cam kết bàn giao trước ngày khai giảng 5/9.

Đối với 20 dự án hoàn thành sau ngày 5/9, chủ đầu tư sẽ cố gắng hoàn thành đúng thời hạn đề ra.

Người đứng đầu Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư 10 dự án còn lại cam kết hoàn thành trước 5/9; giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính xử lý dứt điểm các vướng mắc trong tháng 8 này.

Về mua sắm, sửa chữa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ông Phát cho biết tổng dự án mua sắm, sửa chữa năm 2026 là 383 tỷ đồng, hiện đã phân bổ 370 tỷ đồng.