'Cặp lá yêu thương' tiếp sức nữ sinh vượt khó đến trường

Trước thềm năm học mới, một phần quà trị giá 31 triệu đồng đã được trao tới em Nguyễn Thị Huyền Trang, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Bái, xã Gia Bình (Bắc Ninh), tiếp thêm động lực để em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đến trường.

Chiều 12/8, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tổ chức chương trình “Cặp lá yêu thương”, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ em Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 2012), học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Bái, xã Gia Bình.

Căn phòng 15m² và nghị lực của cô học trò nhỏ

Gia đình Trang thuộc diện khó khăn. Bố em mất sớm, mẹ làm công nhân, một mình gánh vác kinh tế gia đình, lo toan cuộc sống và chăm sóc ba người con đang trong độ tuổi đến trường.

Hiện Trang cùng mẹ và các em sinh sống trong một căn phòng rộng khoảng 15m² tại nhà ông bà nội. Không gian sống chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng những khó khăn ấy không khiến cô học trò nhỏ từ bỏ việc học.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam trao hỗ trợ cho em Nguyễn Thị Huyền Trang.

Nhiều năm liền, Trang là học sinh giỏi. Ngoài giờ học trên lớp, em chủ động phụ giúp mẹ công việc nhà, chăm sóc và hướng dẫn các em học bài.

Với Trang, việc học không chỉ là hành trình tìm kiếm tri thức mà còn là cách để em nuôi dưỡng ước mơ, từng bước thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ với những khó khăn mà gia đình Trang đang trải qua.

Các thành viên trong đoàn động viên em tiếp tục giữ vững tinh thần vượt khó, chăm chỉ học tập, rèn luyện, đồng thời khẳng định những nỗ lực của em luôn được cộng đồng quan tâm, sẻ chia và đồng hành.

Món quà trước năm học mới

Tại chương trình, ban tổ chức trao tiền mặt và quà tặng cho gia đình Trang với tổng trị giá 31 triệu đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam đóng góp, ủng hộ.

Gia đình Trang sống trong căn nhà chật hẹp.

Món quà đến với Trang đúng thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, mang ý nghĩa thiết thực đối với gia đình em. Khoản hỗ trợ giúp Trang có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, mua sắm đồ dùng cần thiết và giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế cho mẹ.

Đối với một gia đình còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ về vật chất có thể chưa thể giải quyết tất cả những thiếu thốn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm, động viên đúng lúc lại là nguồn động lực lớn để các em nhỏ thêm tự tin trên hành trình đến trường.

Chương trình “Cặp lá yêu thương” do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp các em có thêm điều kiện học tập và vươn lên.

Thông qua chương trình, những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia của cộng đồng đối với những học sinh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trước thềm năm học mới, câu chuyện của Trang cũng cho thấy khi những bàn tay cùng chung sức, con đường đến trường của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ bớt đi phần nào nhọc nhằn.

Từ những đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động đến sự đồng hành của tổ chức Đoàn, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, lòng nhân ái và truyền thống tương thân tương ái; qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những học sinh như Trang tiếp tục viết tiếp hành trình học tập và nuôi dưỡng ước mơ.