Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục dự thi tốt nghiệp

Đức Anh - Thành Đạt - Phú Nguyễn

TPO - 14h chiều 13/8, các thí sinh dự kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8.

Kỳ thi lại tại Tuyên Quang được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Các thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức.

Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Trong đó, môn Ngữ văn có 326 thí sinh, Toán 328 thí sinh, Vật lý 140 thí sinh, Hóa học 113 thí sinh, Sinh học 38 thí sinh, Lịch sử 113 thí sinh, Địa lý 37 thí sinh, Tin học 4 thí sinh, Ngoại ngữ 207 thí sinh (Tiếng Anh 198, Tiếng Trung Quốc 7, Tiếng Nhật 1, Tiếng Hàn 1).

Khoảng 70 người được phân công thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát cùng lực lượng công an, y tế, bảo vệ và phục vụ.

tp-bl_1786589983949-7714766702123839010-7714766702123839010-c1084dfe18cd122c4814a7c24ea10199.jpg
Toàn cảnh trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra điểm thi lại.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị kỳ thi được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các khâu tổ chức được thực hiện theo nguyên tắc “vừa làm, vừa kiểm tra, rà soát và điều chỉnh”.

Về công tác lựa chọn nhân sự, Hội đồng thi lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó.

Nhân sự tham gia kỳ thi phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế, trong đó không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi. Đặc biệt, những người thuộc các đơn vị đã có nhân sự tham gia coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi lần một không tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ tại kỳ thi lại.

Cùng với hoạt động tự kiểm tra của Hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức kiểm tra các khâu của kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đồng thời kiểm tra trực tiếp tại điểm thi.

tp-bl_1786589698422-6531747371599882903-g1144902040070224337-eb1911a5d2d1a18744c34a1492e4ebd0.jpg
Điểm thi lại được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tính đến chiều 12/8, công tác chuẩn bị kỳ thi cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi lại bắt đầu từ ngày 13/8.

Sáng 13/8, an ninh tại điểm thi lại THPT ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được siết chặt. Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh khuyển được huy động tuần tra, kiểm tra xung quanh khu vực thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo phương án của tỉnh, thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 13/8; thi Ngữ văn vào sáng 14/8, Toán vào chiều cùng ngày và các môn tự chọn vào sáng 15/8.

Tiếp tục cập nhật...

Đức Anh - Thành Đạt - Phú Nguyễn
#Thi lại tốt nghiệp THPT #Trường THPT chuyên Tuyên Quang #Tổ chức kỳ thi lại tại Tuyên Quang #tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp THPT #chuẩn bị và kiểm tra công tác thi #quy trình và điều kiện nhân sự thi #bảo đảm an ninh tại điểm thi #tổng thể diễn ra kỳ thi trong hai ngày

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe