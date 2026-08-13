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Ấn tượng một trường có bốn lớp với 178 học sinh trúng tuyển ngành y dược

Nguyễn Dũng

TPO - 178 học sinh thuộc bốn lớp của Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) đều trúng tuyển đại học năm 2026 với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, chủ yếu là Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Dược học.

Ngày 13/8, thầy Phạm Văn Bình, phụ trách khối 12 của Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông cho biết, lớp 12B1 có 43/43 học sinh trúng tuyển khối ngành sức khỏe. Trong đó, 21 em vào Đại học Y Dược TPHCM, 16 em vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; số còn lại trúng tuyển Học viện Quân y, Trường đại học Y - Dược thuộc Đại học Huế, Trường đại học Khoa học Sức khỏe thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, Trường đại học Y Dược Cần Thơ và Đại học Trà Vinh.

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Danh sách trúng tuyển của lớp 12B1 và tập thể lớp cuối năm học.

Lớp 12B1 có 38 học sinh trúng tuyển ngành Y khoa, bốn em vào ngành Răng-Hàm-Mặt và một em vào ngành Dược học.

Lớp 12B2 cũng ghi nhận 45/45 học sinh trúng tuyển khối ngành sức khỏe, gồm 24 em vào Đại học Y Dược TPHCM, 16 em vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bốn em vào Trường đại học Khoa học Sức khỏe và một em vào ngành Y khoa của Đại học Trà Vinh.

Trong đó, Đinh Ngọc Hải Lam (học sinh lớp 12B2), đạt 30/30 điểm khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026. Hải Lam cũng là thủ khoa khối B toàn quốc.

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Danh sách trúng tuyển của lớp 12B2 và tập thể lớp cuối năm học.

“Hôm nay là ngày có kết quả xét tuyển đại học, cả lớp lên nhóm báo tin cho nhau, gọi điện chúc mừng vì ai cũng đạt được nguyện vọng vào trường đại học mình mong muốn. Niềm vui vỡ òa vì chúng em có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau ở giảng đường đại học và có thể trở thành đồng nghiệp sau này”, Đinh Ngọc Hải Lam (học sinh lớp 12B2).

Thành tích tương tự được ghi nhận tại lớp 12B3 khi cả 44 học sinh đều trúng tuyển đại học.

Trong 43 em vào khối ngành sức khỏe có 22 em trúng tuyển Đại học Y Dược TPHCM, 14 em vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bốn em vào Trường đại học Khoa học Sức khỏe, hai em vào Trường đại học Y Dược Cần Thơ và một em vào Học viện Quân y. Một học sinh còn lại trúng tuyển ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên của Đại học Cần Thơ.

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Danh sách trúng tuyển của lớp 12B3 và tập thể lớp cuối năm học.

Lớp 12B4 có 46/46 học sinh trúng tuyển đại học, trong đó 45 em vào khối ngành sức khỏe. Cụ thể, 18 em trúng tuyển Đại học Y Dược TPHCM, 17 em vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sáu em vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ba em vào Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và một em vào Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

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Danh sách trúng tuyển của lớp 12B4 và tập thể lớp cuối năm học.

Lớp 12B4 cũng tương khi có một học sinh là thủ khoa toàn quốc khối B00 với 3 điểm 10 tuyệt đối. Đó là em Nguyễn Lê Yến Nhi trúng tuyển Y khoa Đại học Y Dược TPHCM. Yến Nhi từng tham gia chương trình giao lưu "Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường" do Báo Tiền Phong tổ chức hồi đầu tháng 7 khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

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Nguyễn Lê Yến Nhi lớp 12B4 (bên trái) và Đinh Ngọc Hải Lam lớp 12B2 hai thủ khoa khối B00 toàn quốc với điểm tuyệt đối 30/30.

Ngoài ra, ở lớp 12B4 còn có học sinh Nguyễn Thanh Trà Giang trúng tuyển nhóm ngành Hóa học-Thực phẩm-Sinh học của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) với 81,69 điểm.

Chia sẻ về kết quả trên, thầy Nguyễn Viết Long, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1, cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho sự quyết tâm, nỗ lực và kiên trì của học sinh trong suốt những năm THPT. Để trúng tuyển các trường y dược, các em không chỉ tập trung trong năm lớp 12 mà đã sớm xác định mục tiêu nghề nghiệp từ lớp 10, lớp 11.

“Tôi rất ấn tượng với học sinh của mình về sự quyết tâm và cũng rất xúc động trước sự đồng hành, động viên kịp thời của phụ huynh trong quá trình học tập, rèn luyện của các em. Nhờ đó, các phương pháp dạy học của nhà trường có điều kiện phát huy hiệu quả và mang lại kết quả tương xứng”, thầy Long nói.

Nguyễn Dũng
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