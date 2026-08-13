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Điểm chuẩn cao chót vót, thủ khoa vẫn có thể trượt đại học Sư phạm TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Trường đại học Sư phạm TPHCM có 5 ngành lấy từ 29 điểm, cao nhất là Sư phạm Hóa học với 29,83 điểm. Mức chuẩn này khiến nhiều thí sinh là thủ khoa vẫn không đủ điểm nếu không có điểm ưu tiên.

Trường đại học Sư phạm TPHCM vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2026, trong đó 5 ngành có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên.

Vì điểm chuẩn rất cao nên nhiều thủ khoa, á khoa toàn quốc theo các tổ hợp xét tuyển vẫn không đủ điểm nếu chỉ tính điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 29,83 điểm, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,8, Sư phạm Toán học 29,49 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn Sư phạm Hóa học năm nay tăng 0,45 điểm so với năm 2025. Năm ngoái, ngành này cũng dẫn đầu trường với 29,38 điểm.

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Thí sinh thi Đánh giá năng lực chuyên biệt vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh: HCMUE

Điểm chuẩn cao không chỉ xuất hiện ở một vài ngành. Trong 22 ngành đào tạo giáo viên của trường, 21 ngành có điểm trúng tuyển trên 24 điểm, riêng Sư phạm Tiếng Nga - ngành đặc thù lấy 23,26 điểm. Điểm trúng tuyển trung bình của nhóm ngành đào tạo giáo viên đạt 26,8 điểm.

Ở phương thức kết hợp kết quả học tập THPT với kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt, điểm chuẩn dao động 21,76-29,17 điểm.

Năm nay, trường gọi trúng tuyển 5.538 thí sinh trên 5.459 chỉ tiêu, đạt 101,45%. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên, số thí sinh được gọi trúng tuyển là 2.897 trên 2.872 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, mức điểm chuẩn năm nay khiến ngay cả những thí sinh có điểm thi thuộc nhóm cao nhất cả nước cũng khó trúng tuyển vào một số ngành. Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thủ khoa các tổ hợp C00 và D14 đạt 28,75 điểm, trong khi thủ khoa D01 đạt 29 điểm. Đây đều là những tổ hợp được sử dụng để xét tuyển vào Sư phạm Ngữ văn.

Ngay cả khi giả định được hưởng mức ưu tiên cao nhất theo quy định, tổng điểm xét tuyển của các thí sinh này vẫn chưa đạt mức chuẩn 29,8 điểm của Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử. Với tổ hợp A00, thí sinh thủ khoa đạt 30 điểm, song 15 á khoa đạt 29,75 điểm cũng chưa đủ điểm vào Sư phạm Vật lý và Sư phạm Hóa học nếu không có điểm ưu tiên.

Trường đại học Sư phạm TPHCM tuyển sinh bằng nhiều phương thức, gồm Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Cuối tháng 6, trường công bố 284 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo diện tuyển thẳng. Tuy nhiên, hiện nhà trường không công bố tỷ lệ trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển.

Trước băn khoăn về việc phân bổ chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển có ảnh hưởng đến điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT hay không, TS.Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường đại học Sư phạm TPHCM, cho biết kết quả tuyển sinh năm 2026 được thực hiện theo đúng thông tin và phương án tuyển sinh nhà trường đã công bố.

Theo ông Phong, kết quả xét tuyển của từng phương thức được quy đổi và đưa vào hệ thống xét tuyển chung theo quy định. Ở một số ngành, số lượng thí sinh có thành tích nổi bật tập trung khá lớn. Sau khi quy đổi kết quả giữa các phương thức, mức độ cạnh tranh tăng cao, qua đó đẩy điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT lên mức cao.

“Xét trên quy mô toàn trường, kết quả tuyển sinh phù hợp với các phương thức xét tuyển đã được công bố. Mục tiêu của trường là tuyển chọn thí sinh có năng lực đầu vào đáp ứng yêu cầu đào tạo”, ông Phong nói.

Anh Nhàn
#điểm chuẩn ngành sư phạm cao nhất năm 2026 #tác động của quy đổi kết quả xét tuyển #xu hướng điểm thi cao vẫn khó trúng tuyển #phân bổ điểm trúng tuyển các ngành đào tạo giáo viên #ảnh hưởng của cạnh tranh tuyển sinh vào ngành sư phạm

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