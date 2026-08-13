Chuyên gia bàn về nguồn nhân lực làm chủ AI trong nền kinh tế mới

AI có thể giúp năng suất tăng gấp 10 lần, một nhân sự có thể điều phối cả đội ngũ AI Agent, khi đó, giá trị của con người sẽ giảm đi hay trở nên lớn hơn? Đây là một trong những vấn đề trọng tâm tại Hội thảo về Nguồn nhân lực trong Nền kinh tế AI 2026, do Swinburne Vietnam tổ chức, quy tụ các chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và giáo dục để bàn về tương lai của năng suất, công việc và nguồn nhân lực khi AI ngày càng đi sâu vào tổ chức.

AI tăng năng suất gấp 10 lần, con người sẽ có những việc mới để làm

Nếu AI giúp năng suất tăng gấp 10 lần, liệu con người sẽ chỉ cần 1/10 thời gian để hoàn thành công việc?

Theo TS. David Hoàng, Giám đốc Viện Đại học Quốc tế FPT và Swinburne Vietnam, điều có thể xảy ra lại là con người làm nhiều công việc mới hơn. Năng lực được giải phóng sẽ tạo điều kiện xuất hiện những dự án, nhu cầu và công việc mới trước đây chưa từng có. Song song với đó, những tác vụ kỹ thuật và lặp lại dần được chuyển cho AI, còn con người dịch chuyển lên những vai trò liên quan đến chiến lược, sáng tạo, hiểu khách hàng và lãnh đạo.

TS. David Hoàng mở đầu Hội thảo bằng câu hỏi về năng suất nhân sự khi có AI Agent.

Biết dùng và dùng AI hiệu quả có thể tạo ra hai nhóm doanh nghiệp

Một quan điểm đáng chú ý tại hội thảo là khoảng cách giữa doanh nghiệp có nhân sự dùng AI và doanh nghiệp có nhân sự dùng AI hiệu quả sẽ ngày càng lớn. AI giúp một nhân viên làm nhanh hơn chưa chắc giúp cả doanh nghiệp vận hành nhanh hơn.

Ông Vũ Tự Cường, Giám đốc Sản phẩm AINavi, dẫn trường hợp một quy trình trong đó nhiều công đoạn đều được tăng tốc bằng AI nhưng cuối cùng vẫn tắc ở bước kiểm định. Kết quả: năng suất cá nhân tăng, nhưng năng suất toàn hệ thống không tăng tương ứng.

Vì vậy, hiệu quả AI cần được đo lường: quy trình nào thực sự được rút ngắn, nút thắt nào được loại bỏ và năng suất cuối cùng tăng bao nhiêu. Theo ông Cường, AI chỉ trở thành năng lực tổ chức khi doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình, phân định rõ AI làm gì – con người làm gì và có thước đo cụ thể cho kết quả.

Đừng tích hợp AI nếu không có phương pháp đo lường.

Khi “nhân sự thật” bắt đầu làm việc cùng “nhân sự số”

Ông Đặng Tú, Nhà sáng lập và Giám đốc ABM (AI Business Master), gọi AI ở giai đoạn hiện nay là một dạng “nhân sự số”. Khi AI có thể trực tiếp tham gia vào quy trình, doanh nghiệp phải giải một bài toán mới: việc nào giao cho AI, việc nào con người đảm nhiệm và hai lực lượng này phối hợp ra sao.

“AI không thay thế người giỏi. AI có khả năng ‘nhân bản’ người giỏi cho doanh nghiệp,” ông Đặng Tú nhận định. Theo đó, tri thức và cách làm của những nhân sự xuất sắc có thể được chuẩn hóa, đưa vào hệ thống và mở rộng trên quy mô lớn hơn. Bài toán của doanh nghiệp vì thế không chỉ là đầu tư công nghệ, mà là xây dựng một mô hình vận hành hiệu quả giữa “nhân sự thật” và “nhân sự số”.

Các “nhân sự số” dần trở thành một phần của các doanh nghiệp.

AI càng phổ biến, năng lực con người càng đắt giá

Khi cùng một công nghệ AI ngày càng dễ tiếp cận, lợi thế cạnh tranh khó còn nằm ở bản thân công cụ. Khác biệt sẽ nằm ở con người có đủ năng lực để khai thác, điều phối và kiểm soát AI hay không.

Ông Trương Cảnh Thắng, CEO và Nhà sáng lập AiMake, cho rằng nhân sự sẽ chuyển từ người trực tiếp thực hiện sang người thiết kế và điều phối: xác định mục tiêu, giao việc cho AI, đặt tiêu chuẩn đầu ra và kiểm soát kết quả. Ông ví sự dịch chuyển này là từ “người thợ xây” thành “kiến trúc sư” của hệ thống công việc.

Vai trò của con người dần trở thành “kiến trúc sư” hệ thống AI trong doanh nghiệp.

PGS.TS. Dimitrios Salampasis, Phó Trưởng khoa phụ trách Tăng trưởng và Đổi mới, Khoa Kinh doanh, Luật và Khởi nghiệp, Swinburne University of Technology (Australia), nhận định: “AI sẽ ngày càng phổ biến, còn năng lực con người sẽ ngày càng có giá trị.” Theo ông, khi AI có thể xử lý ngày càng nhiều tác vụ, những năng lực khó tự động hóa như tư duy chiến lược, phán đoán, sáng tạo, lãnh đạo, giao tiếp và trí tuệ cảm xúc sẽ trở thành nguồn lợi thế lớn hơn.

TS. Trịnh Ngọc Huy, Giảng viên Khoa Kinh doanh, Swinburne Vietnam, cô đọng quan điểm này bằng nguyên tắc Human First: “Không phải AI dẫn dắt con người. Con người phải dẫn dắt AI.”

Giáo dục sẽ quyết định ai làm chủ tương lai

Công việc thay đổi đồng nghĩa cách đào tạo con người cũng phải thay đổi.

Theo PGS.TS. Phạm Thị Liên, Giám đốc Đào tạo, Khoa Kinh doanh, Quản trị và Tài chính, Asia University Vietnam, đại học cần chuyển từ truyền đạt kiến thức sang kiến tạo năng lực. AI không thể chỉ được bổ sung như một môn học riêng, mà cần đi vào cách sinh viên học, giải quyết vấn đề và được đánh giá. Bà nhấn mạnh: “AI sẽ định hình tương lai, nhưng giáo dục sẽ quyết định ai làm chủ tương lai đó.”

Đây cũng là bài toán Swinburne Vietnam đặt ra trong đào tạo nguồn nhân lực tương lai: không chỉ giúp sinh viên biết sử dụng AI, mà tạo môi trường để các bạn ứng dụng AI trong học tập, giải quyết bài toán thực tế và làm việc cùng doanh nghiệp. Khi “biết dùng AI” dần trở thành kỹ năng phổ thông, lợi thế của sinh viên sẽ nằm ở chuyên môn, tư duy độc lập và khả năng dẫn dắt AI để tạo ra giá trị thực.