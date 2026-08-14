CIA nghi ngờ mối đe dọa trong vụ Tổng thống Trump bí mật đổi máy bay

TPO - Các quan chức tình báo Mỹ hoài nghi cảnh báo của Israel về nguy cơ ám sát Tổng thống Donald Trump - điều dẫn đến quyết định bất thường mà Mật vụ Mỹ phải triển khai kế hoạch đánh lạc hướng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển máy bay tại căn cứ không quân Mỹ RAF Mildenhall ở Anh, sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7. (Ảnh: AP)

Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Chính phủ Israel đã chuyển thông tin về mối đe dọa ám sát tới CIA. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại cơ quan này không cho rằng thông tin đủ sức thuyết phục và đã truyền đạt sự hoài nghi đó tới Nhà Trắng.

Một quan chức khác nói rằng những báo cáo về mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump “có nguồn gốc từ Israel, không phải do Mỹ phát hiện, và được đánh giá có độ tin cậy thấp”.

Thông tin này đã dẫn đến quyết định bất ngờ của Nhà Trắng vào tháng trước, nhằm giữ kín vị trí của Tổng thống Trump khi ông rời hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7.

Theo Washington Post, sau khi xuất hiện lo ngại chiếc máy bay Boeing 747-8 mà Qatar tặng cho Mỹ không có đủ biện pháp an ninh để đưa tổng thống rời khỏi môi trường nguy cơ cao, ông Trump đã dùng chiếc Air Force One cũ tại Ankara.

Tuy nhiên, ông bí mật rời máy bay này và được đưa bằng xe chở suất ăn sân bay tới chiếc máy bay thứ 3 - máy bay quân sự C-32A của Không quân Mỹ, rồi cùng một số trợ lý bay tới Anh.

Ngày 13/8, Nhà Trắng không trả lời trực tiếp các câu hỏi về thông tin tình báo mà Mỹ nhận được, hoặc cách giới chức Mỹ đánh giá thông tin này.

Một quan chức Mỹ phát biểu: “Như Tổng thống Trump đã nói, ông ấy đối mặt với nhiều mối đe dọa tính mạng, trong đó có những mối đe dọa từ Iran, và mọi biện pháp đều được triển khai để bảo đảm an toàn cho ông ấy”.

Quan chức này nói thêm: “Nhiệm vụ cốt lõi của Cơ quan Mật vụ Mỹ là bảo vệ tổng thống, và họ đã hoàn thành nhiệm vụ đó”.

CIA từ chối bình luận. Đại sứ quán Israel tại Washington chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin chi tiết.

Cuối cùng, Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ đã quyết định không thể mạo hiểm.

Washington nhiều lần nói đến mối đe dọa nhằm vào ông Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ kể từ vụ ám sát tướng Qasem Soleimani - chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran năm 2020. Lo ngại này càng gia tăng sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2.

Bất chấp những câu hỏi xoay quanh thông tin tình báo mà Israel cung cấp, Cơ quan Mật vụ Mỹ triển khai kế hoạch phức tạp tại Ankara nhằm đề phòng tối đa, vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

“Mật vụ đã có 3 lần suýt xảy ra sự cố nghiêm trọng với vị tổng thống đương nhiệm, vì vậy họ không muốn mạo hiểm. Họ đã làm những gì cần phải làm”, vị quan chức nói.

Từ đầu tháng trước đã có thông tin về việc Israel chia sẻ thông tin tình báo với Chính phủ Mỹ về mối đe dọa từ Iran.

Hoài nghi với Israel

Theo hai quan chức Mỹ và các tài liệu được báo chí Mỹ trích dẫn, chiếc máy bay đưa Tổng thống Trump từ Ankara tới căn cứ không quân Mildenhall của Anh được các tiêm kích F-16 hộ tống.

Ngày 12/8, trong phát biểu công khai đầu tiên về chiến dịch bí mật này, ông Trump cho biết quyết định chuyển sang máy bay thứ 3 là của Mật vụ Mỹ.

“Thực sự mọi chuyện tùy thuộc vào Cơ quan Mật vụ. Tôi chỉ làm theo những gì họ muốn. Họ muốn tôi đi trên 1 chuyến bay khác, 1 máy bay khác, mức độ an toàn tương đương… Tôi làm theo những gì họ nói”, ông Trump nói với các phóng viên.

Một số quan chức tình báo Mỹ cho rằng việc Israel chia sẻ cảnh báo về những mối đe dọa nhằm vào ông Trump còn nhằm tác động tới các quyết định của tổng thống và chính sách của Mỹ với khu vực.

Israel coi Iran là mối đe dọa cấp bách nhất đối với nước này trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Israel coi Thổ Nhĩ Kỳ là mối đe dọa trong trung và dài hạn, đồng thời lo ngại về quan hệ ngày càng ấm lên giữa Washington và Ankara, trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã xây dựng được quan hệ cá nhân với ông Trump.

Theo 1 cựu quan chức, Ngoại trưởng Marco Rubio nhận được thông tin tình báo của Israel liên quan đến việc ông bị đe dọa, cũng như kế hoạch đánh lạc hướng do Cơ quan Mật vụ chuẩn bị. Tuy nhiên, ông Rubio vẫn di chuyển bằng chiếc Air Force One cũ, dù phương tiện này được cho là có thể trở thành mục tiêu của Iran.

Một quan chức Mỹ khác nắm rõ tình hình cũng hoài nghi về mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa, lưu ý rằng hàng chục nghìn nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã được huy động để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh NATO.

“Tôi không nghi ngờ gì việc Iran muốn tổng thống biến mất, nhưng tất cả chuyện này có vẻ hơi hoang đường”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen nói với Washington Post.