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Nữ nhân viên thư viện mất liên lạc sau buổi liên hoan: Phát hiện thi thể ở rẫy cà phê

Huỳnh Thủy

TPO - Sau hơn 3 ngày mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường, nữ nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, tỉnh Đắk Lắk được phát hiện tử vong tại một rẫy cà phê, cách trường khoảng 20km.

Ngày 14/8, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại một rẫy cà phê ở khu vực Km92, xã Ea Đrăng, gần khu dân cư. Vị trí này cách Trường Tiểu học Lê Đình Chinh khoảng 20km.

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Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: P.T.H.

Trước đó, tối 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động. Sau buổi liên hoan, chị D. cùng một số giáo viên dọn dẹp rồi về phòng nghỉ.

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Chị D. mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường tiểu học Lê Đình Chinh.

Khoảng 21h cùng ngày, một giáo viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng kêu “á” phát ra từ phòng chị D. Tuy nhiên, thời điểm này trời mưa rất lớn nên người này không sang kiểm tra.

Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị Diễm nên vào kiểm tra. Bên trong, một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Tuy nhiên, chị D. không có mặt tại phòng.
Đáng chú ý, xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường. Sau đó, gia đình trình báo cơ quan chức năng và Công an xã Ea Wy phát thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện mất liên lạc. Trước khi được tìm thấy, gia đình và lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm chị D.

Huỳnh Thủy
#Nữ nhân viên #thư viện #Đắk Lắk #mất tích #thi thể #rẫy cà phê #điều tra

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