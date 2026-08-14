Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hải Phòng gấp rút GPMB làm đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Nguyễn Hoàn

TPO - TP Hải Phòng yêu cầu 6 xã phường phối hợp với các sở ngành gấp rút tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 212,3 ha và bố trí tái định cư cho 833 hộ phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là công trình trọng điểm, có tổng chiều dài khoảng 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

TP Hải Phòng rà soát xác định, dự án đi qua địa bàn Hải Phòng dài 33,13 km, thuộc địa phận 6 xã, phường gồm Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Nhị Chiểu, Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh.

Phần đất dành cho đường sắt bao gồm hành lang và nhà ga với tổng diện tích hơn 212,3 ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án khoảng hơn 4.500 tỷ đồng.

Trong đó, 2.561 tỷ đồng dành cho 5 dự án bồi, hỗ trợ GPMB, khoảng 1.990 tỷ đồng dành cho các dự án tái định cư, di dời hạ tầng điện, thông tin liên lạc, nghĩa trang, trường học và công trình khác.

Đến nay, công tác trích đo, trích lục bản đồ địa chính cơ bản hoàn thành. Công tác thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được các địa phương tập trung triển khai.

duong-sat.jpg
Khu vực dự kiến xây dựng ga Ninh Xá thuộc phường Bắc An Phụ. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Về công tác tái định cư, tổng nhu cầu dự kiến khoảng 833 hộ, trong đó xã Trần Phú khoảng 360 hộ, phường Lê Đại Hành khoảng 200 hộ, phường Bắc An Phụ khoảng 50 hộ và phường Nhị Chiểu khoảng 223 hộ.

Thông tin từ BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, đơn vị này đang khảo sát, lập quy hoạch xây dựng và báo cáo nghiên cứu khả thi các khu tái định cư. Dự kiến, tổng mức đầu tư các dự án tái định cư khoảng 989 tỷ đồng, khởi công vào cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đang triển khai các dự án di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật điện và thông tin liên lạc, di dời, hoàn trả nghĩa trang, trường học... Dự án di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật điện và thông tin liên lạc có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 484,4 tỷ đồng và khởi công trong tháng 12.

Theo đánh giá của liên ngành, hiện nay tiến độ GPMB còn gặp một số khó khăn. Khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực thực hiện còn hạn chế, chưa đồng đều về chuyên môn. Số hộ phải bố trí tái định cư nhiều, trong khi việc xây dựng các khu tái định cư đang được triển khai đồng thời với công tác GPMB và cần thời gian hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiến độ giao đất tái định cư.

duong-sat2-3142.jpg
Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cùng liên ngành, địa phương khảo sát thực tế khu vực triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt dự án tái định cư. Đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường sắt.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #dự án đường sắt #đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh #dự án trọng điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe