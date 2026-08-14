Hải Phòng gấp rút GPMB làm đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

TPO - TP Hải Phòng yêu cầu 6 xã phường phối hợp với các sở ngành gấp rút tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 212,3 ha và bố trí tái định cư cho 833 hộ phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là công trình trọng điểm, có tổng chiều dài khoảng 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

TP Hải Phòng rà soát xác định, dự án đi qua địa bàn Hải Phòng dài 33,13 km, thuộc địa phận 6 xã, phường gồm Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Nhị Chiểu, Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh.

Phần đất dành cho đường sắt bao gồm hành lang và nhà ga với tổng diện tích hơn 212,3 ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án khoảng hơn 4.500 tỷ đồng.

Trong đó, 2.561 tỷ đồng dành cho 5 dự án bồi, hỗ trợ GPMB, khoảng 1.990 tỷ đồng dành cho các dự án tái định cư, di dời hạ tầng điện, thông tin liên lạc, nghĩa trang, trường học và công trình khác.

Đến nay, công tác trích đo, trích lục bản đồ địa chính cơ bản hoàn thành. Công tác thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được các địa phương tập trung triển khai.

Khu vực dự kiến xây dựng ga Ninh Xá thuộc phường Bắc An Phụ. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Về công tác tái định cư, tổng nhu cầu dự kiến khoảng 833 hộ, trong đó xã Trần Phú khoảng 360 hộ, phường Lê Đại Hành khoảng 200 hộ, phường Bắc An Phụ khoảng 50 hộ và phường Nhị Chiểu khoảng 223 hộ.

Thông tin từ BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, đơn vị này đang khảo sát, lập quy hoạch xây dựng và báo cáo nghiên cứu khả thi các khu tái định cư. Dự kiến, tổng mức đầu tư các dự án tái định cư khoảng 989 tỷ đồng, khởi công vào cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đang triển khai các dự án di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật điện và thông tin liên lạc, di dời, hoàn trả nghĩa trang, trường học... Dự án di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật điện và thông tin liên lạc có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 484,4 tỷ đồng và khởi công trong tháng 12.

Theo đánh giá của liên ngành, hiện nay tiến độ GPMB còn gặp một số khó khăn. Khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực thực hiện còn hạn chế, chưa đồng đều về chuyên môn. Số hộ phải bố trí tái định cư nhiều, trong khi việc xây dựng các khu tái định cư đang được triển khai đồng thời với công tác GPMB và cần thời gian hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiến độ giao đất tái định cư.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cùng liên ngành, địa phương khảo sát thực tế khu vực triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt dự án tái định cư. Đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường sắt.