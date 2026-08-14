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Hơn một triệu người xem đám cưới Phương Mỹ Chi

Trạch Dương

TPO - MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi đạt hơn 1,1 triệu lượt xem, đứng thứ ba trong danh sách 20 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam. Bên cạnh hình ảnh đám cưới với Bảo Định, cách tái hiện văn hóa Khmer Nam Bộ nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Tính đến tối 13/8, MV Thiên đường với người thương đạt hơn 1,1 triệu lượt xem trên YouTube, đứng thứ ba trong danh sách 20 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam. Video nhận nhiều lượt yêu thích và bình luận sau hơn một ngày phát hành.

Dưới MV, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi văn hóa của cộng đồng mình xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc đại chúng. Tài khoản Khoeun Sothea viết: “Xin cảm ơn Phương Mỹ Chi hát ca khúc truyền thống và thể hiện văn hóa Khmer đến khán giả".

Một khán giả tự giới thiệu là người dân tộc Khmer, từng học tại trường dân tộc ở Trà Vinh, cho biết cảm thấy tự hào khi văn hóa và con người Khmer được giới thiệu đến nhiều người. Chia sẻ khác của khán giả mang hai dòng máu Kinh - Khmer nhận khoảng 2.400 lượt yêu thích. Người này cho biết trước đây ít tìm hiểu về dân tộc của mẹ, nhưng cảm thấy xúc động và tự hào sau khi xem MV.

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Dự án mới của Phương Mỹ Chi mang đậm phong cách văn hóa Khmer Nam bộ.

Ngoài các phản hồi về văn hóa, cảnh cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng thu hút sự chú ý. Nhiều người gọi vui đây là “đám cưới Phương Mỹ Chi”. Khán giả nhận xét không nhận ra Phương Mỹ Chi với những điệu múa Khmer, MV thể hiện phong cách tình yêu đôi lứa.

Sau ba năm kể từ album Vũ trụ cò bay, Phương Mỹ Chi trở lại với Thiên đường với người thương. Nữ ca sĩ trông khác lạ khi xuất hiện trong trang phục của phụ nữ Khmer Nam Bộ với hình ảnh nữ tính.

Đây là lần đầu sau hơn 13 năm, Phương Mỹ Chi thực hiện MV lấy tình yêu đôi lứa làm nội dung chính. Cô đóng cặp cùng diễn viên Bảo Định, kể câu chuyện về hai người bạn lớn lên trong cùng một phum sóc - khu dân cư truyền thống của đồng bào Khmer.

Hai nhân vật cùng trải qua tuổi thơ, sau đó nảy sinh tình cảm, kết hôn và đồng hành trong cuộc sống. Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh người đàn ông khi đã về già, một mình nhớ về người bạn đời.

MV ghi lại nhiều hình ảnh đặc trưng như điệu Rom Vong, Robam, mặt nạ chằn, nhạc cụ ngũ âm và lớp học múa cộng đồng. Cảnh cưới được chú ý hơn cả. Nghi thức buộc chỉ đỏ mang ý nghĩa gửi lời chúc về sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến đôi vợ chồng. Phân đoạn này do Achar Sơn Tịch - cố vấn, người am tường nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer - trực tiếp thực hiện. Ông cũng tham gia cố vấn nghi lễ cho dự án.

Không gian MV trải dài từ chùa Cò, chùa Vàm Ray đến cánh đồng thốt nốt, dòng sông và nhà sinh hoạt cộng đồng. Chất liệu Khmer còn được đưa vào phần phối khí của ca khúc pop thông qua đàn thuyền và dàn cồng Kôông vuông. Ê-kíp cũng tham vấn các giảng viên, nhà nghiên cứu tại Đại học Trà Vinh về trang phục, nghi lễ, nhạc cụ và điệu múa trước khi ghi hình.

Trạch Dương
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