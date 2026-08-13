DatVietVAC đưa công nghiệp văn hóa lên sàn chứng khoán

TPO - Từ sản xuất nội dung đến khai thác IP, nghệ sĩ, concert và fandom, DatVietVAC đang đặt một mô hình kinh tế văn hóa sáng tạo đặc biệt lên thị trường vốn. Roadshow IPO ngày 12/8 tại Hà Nội tiếp tục đánh dấu bước đi tiên phong của doanh nghiệp với kế hoạch chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, hướng tới doanh thu 5.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Ngày 12/8, Công ty CP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu trước đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Tại sự kiện, ban lãnh đạo chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, với trọng tâm là kéo dài vòng đời tài sản trí tuệ (IP), mở rộng quản lý và thương mại hóa nghệ sĩ, concert, nền tảng kết nối người hâm mộ, đồng thời ứng dụng AI vào chuỗi sản xuất nội dung.

Theo kế hoạch, DatVietVAC đặt mục tiêu năm 2026 đạt xấp xỉ 3.500 tỷ đồng doanh thu và 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đến năm 2030, hai chỉ tiêu lần lượt là 5.000 tỷ đồng và 780 tỷ đồng.

Xa hơn, lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra kịch bản tăng trưởng cao với mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng vào năm 2035. Để tiến tới quy mô này, DatVietVAC xác định nội dung vẫn là điểm xuất phát, nhưng doanh thu sẽ được mở rộng qua nghệ sĩ, IP, concert, vật phẩm, bản quyền và hoạt động trực tiếp tới người tiêu dùng.

Năng lượng sáng tạo là tài sản

Chia sẻ tại roadshow, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch Sáng lập DatVietVAC - cho rằng tài sản quan trọng của doanh nghiệp công nghệ - truyền thông - giải trí không chỉ nằm ở quy mô sản xuất hay hệ thống phân phối, mà trước hết là khả năng sáng tạo.

“Tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp trong ngành truyền thông giải trí, cũng giống như của một quốc gia, chính là năng lượng sáng tạo”, ông Đinh Bá Thành nói.

﻿ ﻿ Roadshow quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo Chủ tịch Sáng lập DatVietVAC, đổi mới và sáng tạo (Innovation) là một trong những giá trị doanh nghiệp duy trì trong hơn ba thập kỷ. Khi bước sang giai đoạn hướng tới thị trường quốc tế, DatVietVAC đặt ra khái niệm “Disruptive Innovation” - dấn thân thực hiện những ý tưởng chưa có tiền lệ trên thị trường và chấp nhận cách làm khác.

Trong chiến lược 5 năm và định hướng đến năm 2035, DatVietVAC đưa ra ba hướng phát triển.

Đầu tiên là chiến lược được “Việt hóa thế giới”, hướng đến đưa nội dung và sản phẩm văn hóa Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Thay vì chỉ xuất khẩu một chương trình riêng lẻ, doanh nghiệp muốn nội dung Việt trở thành sản phẩm được khán giả quốc tế xem, tương tác và tiêu dùng thường xuyên.

DatVietVAC đã có những bước thử nghiệm với thị trường nước ngoài. Tháng 8/2025, các nghệ sĩ thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp biểu diễn tại Planet Hollywood ở Las Vegas, Mỹ. Theo kế hoạch được công bố tại roadshow, các hoạt động tại thị trường Mỹ sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn 2026-2027, trong đó có kế hoạch với The Masked Singer và “Say Hi” US tour.

Hướng thứ hai là xây dựng “AI-FIRST Media Intelligence Ecosystem”. DatVietVAC xác định AI là một lớp công nghệ được đưa vào chuỗi giá trị nội dung, từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tối ưu vận hành.

Khả năng tạo ra những IP nguyên bản và liên tục đổi mới là yếu tố DatVietVAC muốn duy trì trong giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Đào Văn Kính - Tổng giám đốc DatVietVAC, doanh nghiệp xây dựng các tiêu chí phân tích, sử dụng thuật toán và mô hình để đánh giá format chương trình, sản phẩm âm nhạc cũng như khả năng thành công của IP trước khi rót vốn.

Doanh nghiệp không đặt mục tiêu tự phát triển công nghệ AI lõi mà tập trung khai thác những công cụ hiện có để phục vụ hoạt động kinh doanh.

“Chiến lược của chúng tôi là trở thành đơn vị tối ưu hóa các ứng dụng AI hàng đầu thế giới để đưa vào quy trình sáng tạo, sản xuất biểu diễn và phân phối nội dung nhằm tối đa hóa hiệu quả thương mại”, ông Đào Văn Kính nói.

Theo cách DatVietVAC xác định, hoạt động giải trí đồng thời chứa hai thành tố “Art” và “Science” - nghệ thuật và khoa học. Trong đó, năng lực sáng tạo cần đi cùng dữ liệu, nghiên cứu thị trường và công cụ phân tích để giảm sự phụ thuộc vào cảm tính.

Điều này cũng được áp dụng trong quá trình lựa chọn và phát triển IP.

DatVietVAC cũng đặt yếu tố “relevancy” - mức độ phù hợp với khán giả bản địa - vào quá trình lựa chọn sản phẩm.

Với các IP đã có chỗ đứng, doanh nghiệp tiếp tục duy trì thương hiệu nhưng thay đổi cấu trúc nội dung, hình thức biểu diễn và trải nghiệm tương tác qua từng mùa.

Hướng phát triển thứ ba được ông Đinh Bá Thành chia sẻ là đưa V-Culture thành trải nghiệm tiêu dùng đa giác quan, đa nền tảng và đa tầng liên ngành. Theo đó, nội dung của DatVietVAC có IP toàn diện có thể được mở rộng sang F&B, du lịch văn hóa, thời trang, làm đẹp, phụ kiện, điện ảnh, game, anime và digital IP.

Khả năng tạo ra những IP nguyên bản và liên tục đổi mới là yếu tố DatVietVAC muốn duy trì trong giai đoạn tiếp theo. “DatVietVAC không thay đổi theo xu thế, xu thế đang thay đổi theo DatVietVAC” chính là triết lý mà doanh nghiệp theo đuổi. Đây cũng chính là sức mạnh nội lực lớn nhất giúp tập đoàn liên tục vượt qua mọi giới hạn để dẫn dắt thị trường đi lên phía trước suốt 30 năm qua và cả chặng đường dài tiếp theo trong tương lai.

Hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa



Tại roadshow IPO của DatVietVAC - ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - nhìn nhận việc một doanh nghiệp văn hóa Việt Nam công khai định giá tài sản sáng tạo, nghệ sĩ và quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường vốn là bước đi đáng chú ý, có thể mở ra một hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa.

Ông cho rằng đây là cột mốc quan trọng, bởi lâu nay văn hóa thường được nhìn chủ yếu từ góc độ giá trị tinh thần, trong khi khả năng tạo ra giá trị kinh tế, tài sản trí tuệ và sức mạnh cạnh tranh vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - phát biểu tại sự kiện.

“IPO của DatVietVAC không phải là đích đến, mà là ‘phát súng khởi hành’ để thiết lập các chuẩn mực chuyên nghiệp, giúp văn hóa đủ sức hấp thụ và cộng hưởng cùng thị trường vốn”, ông nói.

Bước vào thị trường vốn cũng đồng nghĩa doanh nghiệp văn hóa phải đối diện với yêu cầu kép: minh bạch tài chính trước cổ đông và minh bạch về trách nhiệm xã hội trước công chúng.

Vì thế, theo ông Nguyễn Thanh Lâm, thành công của doanh nghiệp văn hóa không nên chỉ được đo bằng lợi nhuận. Quan trọng hơn là doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu tác phẩm có khả năng vươn ra thế giới, bao nhiêu tài năng trẻ được tạo điều kiện phát triển và bao nhiêu sản phẩm giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự hào hơn về văn hóa Việt Nam.

Ở góc độ nghệ sĩ đồng hành với DatVietVAC hơn 5 năm, rapper Hieuthuhai cũng cho rằng IPO mở ra một vận hội mới không chỉ với doanh nghiệp mà với cả ngành công nghiệp văn hóa.

Hieuthuhai và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng nằm trong danh sách cổ đông của DatVietVAC.

Hieuthuhai cho biết anh lựa chọn trở thành cổ đông của DatViet VAC như một sự khẳng định cho niềm tin của mình vào doanh nghiệp. “Cổ đông của DatVietVAC” cũng là biệt danh mới mà nam rapper vui vẻ tự đặt cho mình tại sự kiện.

Từ 600 tỷ đồng vốn IPO đến bài toán nghệ sĩ, ticketing và fandom

Trong phần hỏi đáp tại roadshow, các nhà đầu tư đặt câu hỏi về cách sử dụng vốn sau IPO, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, định giá, quản trị rủi ro nghệ sĩ và khả năng duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp giải trí.

CEO Đào Văn Kính cũng cho biết DatVietVAC đã xây dựng quy trình quản trị hình ảnh nghệ sĩ theo ba lớp.



Ông Phan Đăng Hưng - Giám đốc Chiến lược và Phát triển DatVietVAC - cho biết nguồn lực huy động được doanh nghiệp hướng đến ba nhóm hoạt động chiến lược gồm phát triển mảng quản lý nghệ sĩ, xây dựng nền tảng bán vé và thực hiện các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A).

Ở mảng nghệ sĩ, DatVietVAC muốn chuyển từ khai thác thương mại sang mô hình quản lý, đào tạo bài bản hơn. Một phương án đang được doanh nghiệp nghiên cứu là hợp tác với các tập đoàn giải trí quốc tế để thành lập liên doanh.

Nếu triển khai liên doanh, doanh nghiệp dự kiến đầu tư vốn đối ứng, xây dựng chương trình đào tạo, hệ thống giáo trình và cơ sở vật chất như studio.

Mảng thứ hai là nền tảng bán vé riêng. Khi phân phối vé qua các nền tảng bên thứ ba như Ticketbox, doanh nghiệp phải trả mức phí dịch vụ khoảng 5% doanh thu. Với ví dụ doanh thu bán vé concert khoảng 300 tỷ đồng/năm, khoản phí tương ứng khoảng 15 tỷ đồng.

DatVietVAC muốn tự xây dựng nền tảng ticketing không chỉ để giảm chi phí mà còn tạo kết nối trực tiếp với khách hàng.

Dữ liệu từ nền tảng có thể được sử dụng để phát triển vé mùa, các gói kết hợp vé concert và vật phẩm, đồng thời tạo thêm điểm tương tác giữa nghệ sĩ, người hâm mộ và nhãn hàng.

Hướng sử dụng nguồn lực thứ ba được lãnh đạo doanh nghiệp đề cập là M&A các doanh nghiệp hoặc mảng kinh doanh có khả năng bổ sung giá trị vào chuỗi dịch vụ truyền thông - giải trí.

Trước lo ngại tỷ lệ free float sau IPO ở mức thấp, ông Phan Đăng Hưng cho biết DatVietVAC phát hành lượng cổ phần mới tương đương khoảng 10% vốn sau IPO, trong khi các nhà sáng lập và cổ đông lớn tiếp tục nắm giữ cổ phần.

Ngoài lượng phát hành ra công chúng, DatVietVAC hiện có khoảng 10% cổ phần thuộc chương trình ESOP dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Về dài hạn, cổ phiếu từ ESOP và các nhà đầu tư tài chính có thể tạo thêm nguồn cung trên thị trường, khiến tỷ lệ free float không dừng ở mức ban đầu.

Một vấn đề khác được nhà đầu tư đặt ra là rủi ro liên quan đến nghệ sĩ. Khi DatVietVAC tăng đầu tư vào quản lý talent, một tranh cãi về đời tư hoặc hình ảnh nghệ sĩ có thể ảnh hưởng đến chương trình và hoạt động thương mại.

CEO Đào Văn Kính cũng cho biết trong hành trình phát triển của mình, không phải DatVietVAC chưa từng đối mặt với các sự cố về hình ảnh nghệ sĩ và đã xây dựng quy trình quản trị theo ba lớp.

Trước khi hợp tác, DatVietVAC thực hiện thẩm định thông tin, lịch sử truyền thông và quá trình hoạt động của nghệ sĩ. Sau bước nội bộ, doanh nghiệp cho biết sẽ chủ động tham vấn cơ quan quản lý khi cần thiết. Trong thời gian hợp tác, nghệ sĩ tiếp tục được nhắc nhở, trao đổi về việc duy trì hình ảnh.

Ở góc độ đa dạng hóa danh mục, ông Bùi Hữu Đức - Giám đốc Điều hành Khối Nội dung - cho biết DatVietVAC muốn đầu tư dài hạn vào thế hệ tài năng trẻ thay vì phụ thuộc vào một vài ngôi sao.

Doanh nghiệp dự kiến xây dựng hệ thống quản lý, đào tạo và liên tục tìm kiếm tài năng mới để duy trì nguồn nghệ sĩ kế cận.

Ông Bùi Hữu Đức lấy Anh Trai “Say Hi” làm ví dụ cho quá trình DatVietVAC chuyển từ mua format nước ngoài sang đầu tư vào IP do đội ngũ Việt Nam phát triển.

Theo ông, khi ý tưởng về chương trình được đặt ra, thị trường trong nước vẫn phổ biến mô hình mua format quốc tế rồi Việt hóa. DatVietVAC quyết định đầu tư khoảng 3-4 triệu USD cho chương trình do đội ngũ tự sáng tạo, trong khi mức đầu tư phổ biến cho một chương trình giải trí ở thời điểm đó được ông Đức cho biết vào khoảng 500-700 triệu đồng.

Một câu hỏi khác tại roadshow đề cập mức giá IPO 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E năm 2026 dự phóng khoảng 13 lần, trong khi kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cơ sở của doanh nghiệp là 15%/năm.

Ông Phan Đăng Hưng cho biết kế hoạch của DatVietVAC được xây dựng theo kịch bản thận trọng. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 420 tỷ đồng.

Ông cũng giải thích cách doanh nghiệp kiểm soát rủi ro ở khâu sản xuất nội dung. Theo nguyên tắc được DatVietVAC áp dụng, chương trình chỉ được đưa vào sản xuất khi đã có hợp đồng tài trợ.

Roadshow công bố kế hoạch IPO chiều 12/8 nhận được sự quan tâm lớn.

“Nếu chi phí đầu tư sản xuất một chương trình là 100 đồng, chúng tôi luôn đảm bảo đã book được các hợp đồng cam kết tài trợ với giá trị từ 130 đến 150 đồng ngay trước khi chương trình bấm máy”, ông Hưng nói.

Sau vòng tài trợ, doanh nghiệp tiếp tục khai thác quảng cáo, concert, vật phẩm, bản quyền và các nền tảng số.

DatVietVAC cũng cho biết chi phí sản xuất nội dung được ghi nhận trong năm đầu phát sinh, trong khi chương trình có thể tiếp tục mang lại nguồn thu trong 3-5 năm tiếp theo.

Để chuyển từ kịch bản tăng trưởng cơ sở sang mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2035, ông Hưng cho rằng DatVietVAC cần duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30% mỗi năm.

Trong vòng 12-18 tháng tới, doanh nghiệp tập trung ba hướng: quốc tế hóa sản phẩm và nghệ sĩ, kết nối nhãn hàng - IP - nghệ sĩ, và phát triển nền tảng fandom.

Theo lãnh đạo DatVietVAC, nền tảng fandom sẽ phục vụ việc quản lý, kết nối cộng đồng người hâm mộ, tạo thêm hoạt động tương tác và mở rộng khả năng thương mại hóa quanh nghệ sĩ, chương trình.

Theo tài liệu giới thiệu IPO, DatVietVAC dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán khoảng 611 tỷ đồng và khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành sau IPO.

Tại mức giá này, vốn hóa doanh nghiệp tương ứng khoảng 5.500 tỷ đồng trước phát hành và khoảng 6.111 tỷ đồng sau phát hành.

Nền tảng fandom sẽ phục vụ việc quản lý, kết nối cộng đồng người hâm mộ.

Theo lộ trình dự kiến, thời gian mở bán IPO và tổ chức roadshow diễn ra từ ngày 5/8 đến 7/9, cổ phiếu được phân bổ trong ngày 8-9/9, thanh toán phần tiền còn lại từ ngày 10-17/9. DatVietVAC dự kiến báo cáo kết quả chào bán trong tháng 9 và dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) trong tháng 10.

Ở góc nhìn của đơn vị tư vấn, Vietcap xác định DatVietVAC có năm nhóm lợi thế cạnh tranh gồm năng lực sản xuất nội dung quy mô lớn; mạng lưới phân phối đa kênh; hệ sinh thái quản lý nghệ sĩ; khả năng thu xếp tài trợ trước cho nội dung; và danh mục bản quyền có khả năng thương mại hóa trên nhiều hình thức.