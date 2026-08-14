Vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong: Đã khởi tố thuyền trưởng

TPO - Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải để điều tra vụ lật ca nô tại vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết xấu cùng sự chủ quan của thuyền trưởng.

Sáng 14/8, tại buổi giao ban báo chí định kỳ, Thượng tá Quảng Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang đã thông tin về tiến độ điều tra vụ lật ca nô du lịch xảy ra tại Phú Quốc hồi tháng 11/7, khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Thượng tá Quảng Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Nhật Huy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, quy định tại khoản 3, Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Hải (SN 1969) thuyền trưởng ca nô, để điều tra.

Theo Thượng tá Huy, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu, gió to, sóng lớn. Bên cạnh đó, thuyền trưởng được xác định có sự chủ quan trong quá trình điều khiển phương tiện.

Công an tỉnh An Giang đang củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau vụ tai nạn, Công an tỉnh An Giang cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tiến hành tổng rà soát quy trình, công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động vận tải đường thủy và du lịch trên địa bàn. Đợt tổng rà soát được thực hiện từ ngày 24/7 đến 24/9/2026. Qua rà soát, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Sau khi hoàn thành tổng rà soát, Công an tỉnh sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí.

Chiếc ca nô số hiệu AG-26715 bị lật làm 15 du khách Ấn Độ tử vong khi được kéo lên bờ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island (của Cty Du lịch Minh Huy PQ), số hiệu AG-26715, chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới (Phú Quốc) đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ. Ca nô do thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải điều khiển.