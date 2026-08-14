Bắt 12 đối tượng mang hung khí gây rối ở Đà Nẵng

TPO - Mang theo hung khí, chạy xe máy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô và tìm người để đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), 12 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 14/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can gồm Trần Lê Hạo Dân (SN 2008), Nguyễn Cửu Thắng (SN 2009), Huỳnh Thanh Hoàng (SN 2008), Nguyễn Ngô Anh Tùng (SN 2008), Nguyễn Trần Anh Khoa (SN 2008), Huỳnh Quốc Nam Khoa (SN 2009), Huỳnh Kim Bảo (SN 2008), Đặng Nguyễn Gia Bảo (SN 2008), Trần Duy Bảo (SN 2005), Nguyễn Ngọc Trung (SN 2008), Nguyễn Mạnh Vỹ (SN 2009) và Ngô Minh Trí (SN 2008).

Nhóm đối tượng liên quan vụ án.

Theo Công an Đà Nẵng, ngày 6/8, Phòng CSHS phát hiện trên mạng xã hội một video ghi cảnh nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo hung khí, rú ga, nẹt pô và đuổi đánh nhau trên đường phố. Công an lập tức vào cuộc điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 29/7, Dân và Vũ mang theo một cây ba chĩa dài 1,5m, chạy xe tốc độ cao đến đường Nguyễn Tất Thành để gây sự. Tại đây, Dân thấy Nam Khoa ném đá về phía một nhóm thanh niên nên tưởng bị nhắm đến, cầm ba chĩa lao vào đâm nhưng không trúng. Nam Khoa cùng 3 người khác dùng bàn nhựa, gáo dừa và cục bê tông đánh Dân, rồi giật lấy cây ba chĩa.

Bỏ chạy, Dân gọi Thắng, Hoàng, Tùng, Anh Khoa và Quang tập trung, mang theo một cây kiếm dài 1,2m cùng 3 vỏ chai bia, đi trên 3 xe máy với tốc độ 100-130km/h, rú ga, nẹt pô đến đường Nguyễn Tất Thành tìm nhóm Nam Khoa. Không gặp nhóm này, cả nhóm quay về.

Sau đó, Nam Khoa giao cây ba chĩa cho Duy Bảo, Trung, Vỹ và Trí. Nhóm này mang hung khí chạy trên đường Nguyễn Tất Thành để khiêu khích, tìm người đánh nhau. Khi thấy có người quay phim, cả nhóm giải tán.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS xác định thêm 12 thanh thiếu niên khác đi theo nhóm Duy Bảo, Trung, Vỹ và Trí do hiếu kỳ để xem. Công an chưa phát hiện những người này có hành vi vi phạm.

Tang vật vụ án gồm 1 cây kiếm, 1 cây ba chĩa, 15 điện thoại di động và 9 xe mô tô.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng để xử lý các bị can và những người liên quan theo quy định pháp luật.