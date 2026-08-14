Ukraine đề xuất ngừng bắn với Nga trên Biển Đen

TPO - Ukraine được cho đã gửi đề xuất tới Nga về việc cả hai bên cùng ngừng tấn công các mục tiêu ở Biển Đen, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền và cảng biển tại khu vực này đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu.

Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công các mục tiêu trên Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, rằng Kiev đã chuyển đề xuất tạm dừng các cuộc tấn công thông qua một bên thứ ba và Ukraine vẫn đang chờ phản hồi.

Cả Nga và Ukraine - những bên đóng vai trò chủ chốt trên thị trường nông sản toàn cầu - đều cáo buộc đối phương về việc gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Kiev đã buộc phải chuyển sang các tuyến vận chuyển thay thế khi nhiều chủ tàu ngừng ghé vào các cảng ở khu vực phía nam Odesa - một trung tâm xuất khẩu ngũ cốc trọng yếu - vào cuối tháng 7 do lo ngại sau khi Nga tấn công hàng chục con tàu.

Về phía mình, Nga đã phải tạm dừng hoạt động tại cả ba bến cảng ở Novorossiysk (Biển Đen) vào ngày 12 và 13/8 sau một cuộc tấn công của Ukraine, và sẽ phải cắt giảm thêm lượng ngũ cốc xuất khẩu.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về thông tin liên quan đến đề xuất của Ukraine.

Trước khi có thông tin này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về việc ngừng bắn tại Biển Đen.

"Gần đây, chúng tôi nghe thấy nhiều lời kêu gọi về các hình thức tạm dừng tấn công hoặc đình chiến khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được đề xuất chính thức nào”, ông nói, theo hãng tin nhà nước Nga Tass.

Sau khi xung đột bùng phát vào năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho một thỏa thuận cho phép tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực. Tuy nhiên, vào năm 2023, Nga đã từ chối gia hạn thỏa thuận này.

Sau đó, Ukraine đã thiết lập một tuyến đường biển khác và duy trì hoạt động cho đến khi tình hình leo thang căng thẳng gần đây. Kiev cho biết các phương án thay thế - bao gồm cả đường sắt và tuyến đường qua sông Danube - đều cực kỳ hạn chế.

Cuối tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại với Nga và Ukraine về các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi cả hai bên tuyên bố tạm dừng các hoạt động tấn công tại Biển Đen.

Tình trạng phong tỏa đối với các cảng biển Đen hiện nay đã khiến lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sụt giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến thời điểm hiện tại của tháng 8. Ngành nông nghiệp cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế nếu tình trạng này tiếp diễn.