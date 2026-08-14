Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine đề xuất ngừng bắn với Nga trên Biển Đen

Minh Hạnh

TPO - Ukraine được cho đã gửi đề xuất tới Nga về việc cả hai bên cùng ngừng tấn công các mục tiêu ở Biển Đen, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền và cảng biển tại khu vực này đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu.

66lmp35iczkfbm3fnwse3rzna4.jpg
Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công các mục tiêu trên Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, rằng Kiev đã chuyển đề xuất tạm dừng các cuộc tấn công thông qua một bên thứ ba và Ukraine vẫn đang chờ phản hồi.

Cả Nga và Ukraine - những bên đóng vai trò chủ chốt trên thị trường nông sản toàn cầu - đều cáo buộc đối phương về việc gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Kiev đã buộc phải chuyển sang các tuyến vận chuyển thay thế khi nhiều chủ tàu ngừng ghé vào các cảng ở khu vực phía nam Odesa - một trung tâm xuất khẩu ngũ cốc trọng yếu - vào cuối tháng 7 do lo ngại sau khi Nga tấn công hàng chục con tàu.

Về phía mình, Nga đã phải tạm dừng hoạt động tại cả ba bến cảng ở Novorossiysk (Biển Đen) vào ngày 12 và 13/8 sau một cuộc tấn công của Ukraine, và sẽ phải cắt giảm thêm lượng ngũ cốc xuất khẩu.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về thông tin liên quan đến đề xuất của Ukraine.

Trước khi có thông tin này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về việc ngừng bắn tại Biển Đen.

"Gần đây, chúng tôi nghe thấy nhiều lời kêu gọi về các hình thức tạm dừng tấn công hoặc đình chiến khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được đề xuất chính thức nào”, ông nói, theo hãng tin nhà nước Nga Tass.

Sau khi xung đột bùng phát vào năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho một thỏa thuận cho phép tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực. Tuy nhiên, vào năm 2023, Nga đã từ chối gia hạn thỏa thuận này.

Sau đó, Ukraine đã thiết lập một tuyến đường biển khác và duy trì hoạt động cho đến khi tình hình leo thang căng thẳng gần đây. Kiev cho biết các phương án thay thế - bao gồm cả đường sắt và tuyến đường qua sông Danube - đều cực kỳ hạn chế.

Cuối tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại với Nga và Ukraine về các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi cả hai bên tuyên bố tạm dừng các hoạt động tấn công tại Biển Đen.

Tình trạng phong tỏa đối với các cảng biển Đen hiện nay đã khiến lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sụt giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến thời điểm hiện tại của tháng 8. Ngành nông nghiệp cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế nếu tình trạng này tiếp diễn.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Biển Đen #xung đột Nga Ukraine #lệnh ngừng bắn Nga Ukraine #cảng Biển Đen #xuất khẩu lương thực

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe