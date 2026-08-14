Bí thư phường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai

Ngày 14/8, Hội đồng nhân dân TP.Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác bầu nhân sự lãnh đạo UBND thành phố.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Chủ tịch HĐND TP.Đồng Nai tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Cát Tiên (bên phải).



Theo tờ trình của Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, thành phố sẽ có 6 Phó Chủ tịch UBND. Việc bầu bổ sung chức danh lần này nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Đồng Nai thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên sinh năm 1973, quê xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị. Bà có trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, bà Tiên từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cũ. Từ tháng 7/2025 đến nay, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Lộc.

Với việc bổ sung nhân sự nêu trên, đến nay, UBND TP.Đồng Nai có Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch thường trực là ông Nguyễn Kim Long. Các Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai gồm ông Lê Trường Sơn, ông Hồ Văn Hà, ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Hoàng và bà Nguyễn Thị Cát Tiên.