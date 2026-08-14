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Xã hội

Cháy xưởng gỗ lúc nửa đêm, lửa bốc cao hàng chục mét ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Một cơ sở sản xuất đồ nội thất bằng gỗ trên đường Đoàn Thị Kia (phường Dĩ An, TPHCM) bốc cháy dữ dội trong đêm, khiến một phần nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông đổ sập.

Clip: Cháy lớn tại xưởng gỗ tạo ra cột lửa cao hàng chục mét

Khoảng 22h ngày 13/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cơ sở sản xuất nội thất trên đường Đoàn Thị Kia (phường Dĩ An, TPHCM) và nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói lửa cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt. Người dân cư trú xung quanh tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Lo sợ đám cháy lan sang khu dân cư, một số hộ dân sống gần hiện trường khẩn trương sơ tán, di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đề phòng tình huống xấu xảy ra.

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Cháy xưởng gỗ giữa khu dân cư, lửa đỏ rực cả khu vực

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều mũi chữa cháy được triển khai từ các hướng, liên tục phun nước vào khu vực nhà xưởng đang cháy để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Do đám cháy xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ nội thất bằng gỗ, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa phát triển mạnh. Một phần nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị thiêu rụi và đổ sập.

Đến hơn 23h cùng ngày, tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vẫn tiếp tục phun nước làm mát và xử lý các khu vực lửa còn âm ỉ.

Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Nguyễn Tiến
#cháy #xưởng gỗ #TPHCM #cứu hỏa #đám cháy #thiệt hại #cột lửa

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