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Phú Thọ rà soát các cơ sở chăm sóc trẻ sau vụ việc tại chùa Bầu

Đức Anh

TPO - Sau vụ việc trẻ em có dấu hiệu bị bạo lực tại chùa Bầu, Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu các xã, phường rà soát toàn bộ cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các địa điểm có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Những cơ sở tự phát, không đăng ký, không được cấp phép hoặc không đủ điều kiện phải được xử lý nghiêm, kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo gửi Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế về việc kiểm tra, xác minh sự việc bạo hành trẻ em xảy ra tại chùa Bầu.

Trên cơ sở rà soát vụ việc, Sở Y tế đã ban hành văn bản tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Trong đó, Sở Y tế yêu cầu UBND các xã, phường rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (nếu có) và các địa điểm khác có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn quản lý.

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Các cháu nhỏ đã được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc để chăm sóc, nuôi dưỡng

Việc rà soát nhằm bảo đảm các cơ sở thực hiện đúng quy định của Luật Trẻ em và các quy định pháp luật liên quan về quy trình tiếp nhận, chăm sóc thay thế vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Sở Y tế yêu cầu các địa phương kiểm tra chặt chẽ điều kiện hoạt động, tiêu chuẩn cơ sở vật chất cũng như công tác quản lý, sử dụng các nguồn vận động xã hội tại những cơ sở có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Đặc biệt, đối với các cơ sở tự phát, không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định, Sở yêu cầu xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Sở Y tế Phú Thọ đưa ra sau khi kiểm tra, xác minh vụ việc tại chùa Bầu, nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Đối với riêng vụ việc tại chùa Bầu, Sở Y tế yêu cầu UBND phường Vĩnh Phúc tiến hành xác minh, nắm bắt tình hình thực tế để đánh giá toàn diện mức độ nguy cơ, tổn hại đối với trẻ em.

Địa phương được yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp can thiệp khẩn cấp theo quy định tại Luật Trẻ em số 102/2016/QH14 và Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Sở Y tế đã cử đoàn công tác làm việc với UBND phường Vĩnh Phúc và Ban Quản trị chùa Bầu để xác minh sự việc. Qua rà soát, UBND phường Vĩnh Phúc đã xác minh, nắm tình hình và chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở tôn giáo.

Đồng thời, địa phương thực hiện bàn giao 4 trẻ vào Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.

Cho đến nay, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 4 trẻ đang được chùa Bầu chăm sóc, nuôi dưỡng, được xác định có dấu hiệu bị bạo lực, cần được bảo vệ khẩn cấp. Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc đồng thời thực hiện hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng, tư vấn tâm lý và các dịch vụ liên quan khác theo quy định.

Theo Sở Y tế, đến thời điểm báo cáo, tình trạng sức khỏe của 4 trẻ tỉnh táo, ăn ngủ tốt, tâm lý ổn định.

Đức Anh
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