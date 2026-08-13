Trưởng thôn gen Z - Bài 2: Gần dân, sát dân

TP - Ở xã miền núi Sơn Cẩm Hà (TP. Đà Nẵng), hai nữ trưởng thôn thế hệ 9X đang mang đến hình ảnh mới của cán bộ cơ sở: trẻ, năng động, trách nhiệm và gần dân. Từ những thủ tục hành chính hằng ngày đến việc hòa giải mâu thuẫn, kết nối người dân qua công nghệ, họ đang góp sức làm mới cách vận hành ở thôn, bản.

Ứng dụng công nghệ

Sáng sớm, căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Ly (thôn Phú Vinh, xã Sơn Cẩm Hà) đã có người dân tìm đến nhờ hỗ trợ làm giấy tờ. Một cặp vợ chồng trong thôn cần hướng dẫn thủ tục tách điện từ hộ chính. Nữ trưởng thôn niềm nở đón tiếp, chăm chú lắng nghe rồi giải thích từng bước để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định.

“Những nội dung mình nắm rõ thì trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Việc nào chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền thì mình ghi nhận, báo cáo cấp trên để cùng tháo gỡ cho bà con”, chị Ly chia sẻ.

Thôn Phú Vinh hiện có 589 hộ dân. Từ ngày được giao nhiệm vụ Trưởng thôn lâm thời, chị Ly thường xuyên tiếp nhận nhiều ý kiến, đề nghị hỗ trợ từ người dân. Công việc không có giờ cố định, bởi khi bà con cần, trưởng thôn phải có mặt.

Trên chiếc bàn làm việc đặt ở phòng chính, ngoài chiếc điện thoại luôn bên cạnh còn có cuốn sổ ghi chép các đầu việc, tiến độ thực hiện. Dù không làm việc tại cơ quan như cán bộ chuyên trách, chị Ly vẫn chủ động sắp xếp thời gian khoa học, phân định rõ việc công, việc tư. “Nhiều lúc phải tranh thủ buổi tối hoặc cuối tuần để giải quyết công việc của thôn”, chị nói.

Chiếc điện thoại của chị Ly gần như trở thành “đường dây nóng”. Hằng ngày, chị cập nhật thông tin từ các nhóm Zalo, Facebook của thôn để triển khai nhiệm vụ, tiếp nhận phản ánh và trao đổi với người dân. Hiện thôn đang tập trung thực hiện nhiều phần việc như rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án lắp đặt đèn đường, thống kê hộ chăn nuôi để thông báo lịch tiêm phòng cho đàn gia súc.

Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM, chị Ly từng có thời gian làm việc xa quê. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị trở về địa phương sinh sống. Là người trẻ năng động, từng tham gia nhiều hoạt động ở cơ sở, chị được cựu trưởng thôn giới thiệu đảm nhận nhiệm vụ mới. “Em biết công việc sẽ rất nhiều, nhất là khi thôn sau sáp nhập có gần 600 hộ dân. Ngoài triển khai nhiệm vụ cấp trên giao, mình còn phải sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân. Nhưng khi được tin tưởng thì em muốn thử sức, cố gắng làm tốt nhất có thể”, chị Ly chia sẻ.

Trưởng thôn Nguyễn Thị Ly (bìa phải) trao đổi, hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính

Phát huy lợi thế của người trẻ, trưởng thôn sinh năm 1996 mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào công việc. Những nhóm thông tin trực tuyến của thôn trở thành kênh tuyên truyền chính sách, tiếp nhận phản ánh và kết nối người dân hiệu quả. Bên cạnh công việc quản lý địa bàn, chị còn tham gia hòa giải nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng. Với mỗi mâu thuẫn, tổ hòa giải đều trực tiếp gặp gỡ các bên, lắng nghe để tìm hướng giải quyết phù hợp. “Công việc nào cũng cần kinh nghiệm. Mình còn trẻ thì càng phải học hỏi nhiều hơn. Khi người dân tin tưởng, mình càng có trách nhiệm phải làm tốt”, chị Ly nói.

Không chỉ tích cực với công việc xã hội, chị Ly còn phát triển kinh tế gia đình. Vợ chồng chị đầu tư chăn nuôi đàn lợn gần 100 con, tạo nguồn thu nhập ổn định. Từ kinh nghiệm thực tế, chị thường xuyên chia sẻ cách làm ăn, phát triển sinh kế với những hộ dân có nhu cầu.

Theo chị Ly, cán bộ cơ sở muốn vận động được người dân trước hết phải làm gương trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. “Tôi mong góp một phần sức trẻ để cùng bà con xây dựng thôn ngày càng đoàn kết, phát triển. Sự tin tưởng của người dân là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày”, nữ tổ trưởng 9X chia sẻ.

Mẹ bỉm sữa "chạy việc" cho dân

Đầu tháng 7, chị Phan Thị Thủy Tiên (sinh năm 2000) được chỉ định làm Trưởng thôn lâm thời thôn Đại Tráng. Với người mẹ của hai con nhỏ, trong đó một bé 3 tuổi và một bé hơn 8 tháng tuổi, đây là bước ngoặt lớn.

Quê ở xã Phú Ninh, sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Đại học Quy Nhơn, chị Tiên từng làm nhân viên kinh doanh tại Gia Lai. Sau khi lập gia đình, chị theo chồng về xã Sơn Cẩm Hà sinh sống. “Một nhiệm vụ hoàn toàn mới khiến em phải nỗ lực rất nhiều. Đây là cơ hội nhưng cũng là thử thách để bản thân bước ra khỏi vùng an toàn”, chị Tiên chia sẻ.

“Mình còn trẻ thì càng phải chịu khó học hỏi, gần dân nhiều hơn. Người dân cần gì thì cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể. Làm được như vậy mới tạo được niềm tin”. Phan Thị Thủy Tiên

Chị thừa nhận trước đây mình khá hướng nội. Tuy nhiên, công việc trưởng thôn khiến chị phải thường xuyên giao tiếp, xử lý nhiều tình huống và chủ động hơn trong công việc. Từ ngày nhận nhiệm vụ mới, nhịp sinh hoạt gia đình có nhiều thay đổi. Mỗi sáng, chị dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc con rồi tiếp người dân ngay tại nhà. “Mình còn trẻ thì càng phải chịu khó học hỏi, gần dân nhiều hơn. Người dân cần gì thì cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể. Làm được như vậy mới tạo được niềm tin”, chị Tiên bộc bạch.

Những ngày đầu đảm nhận công việc, chị vừa làm vừa học hỏi từ các cán bộ đi trước để từng bước nắm bắt địa bàn, quy trình xử lý công việc. Ngoài tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính, nữ trưởng thôn trẻ còn thường xuyên đến từng hộ dân để nắm bắt đời sống, tuyên truyền chủ trương, chính sách và vận động bà con tham gia các phong trào địa phương. Theo chị Tiên, để phong trào ở thôn phát triển cần có sự động viên, ghi nhận kịp thời những cá nhân tích cực, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết sau sáp nhập, địa phương có 9 trưởng thôn. Trong đó, chị Nguyễn Thị Ly và chị Phan Thị Thủy Tiên là hai cán bộ trẻ được đánh giá năng động, nhiệt tình, chạy việc.

“Trong điều kiện mới, cơ sở rất cần những cán bộ trẻ có trình độ, biết ứng dụng công nghệ, chủ động trong công việc. Dù kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, nhưng ở họ có tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và gần dân. Đây sẽ là luồng gió mới góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở”, ông Hậu nhấn mạnh.