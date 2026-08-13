Cán bộ Đoàn CAND học cách nhận diện những nguy cơ an ninh mới

TPO - Hàng nghìn cán bộ Đoàn các cấp trong Công an nhân dân (CAND) tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong nhiệm kỳ mới, với các chuyên đề về an ninh quốc gia và thách thức từ công nghệ. Theo đó, cán bộ Đoàn được tìm hiểu kỹ năng nhận diện các phương thức tác động trên không gian mạng, góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho thanh niên trước những thông tin và nguy cơ an ninh mới.

Gần 6.500 cán bộ Đoàn các cấp trong Công an nhân dân (CAND) dự lễ khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Công an xã, phường, đặc khu vào ngày 13/8.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công An (Hà Nội) và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc thông qua nền tảng Bình dân học vụ số.

Đây là những lớp tập huấn đầu tiên trong nhiệm kỳ mới, đánh dấu lần đầu Ban Thanh niên CAND tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Bình dân học vụ số.

Các lớp tập huấn được thiết kế theo đặc thù từng nhóm cán bộ. Lớp dành cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Công an xã, phường, đặc khu diễn ra từ ngày 13-20/8 theo hình thức trực tuyến, gồm 6 chuyên đề và 17 học liệu, tập trung vào tổ chức, hoạt động Đoàn ở cơ sở, nghiệp vụ xây dựng Đoàn, tuyên truyền giáo dục, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kỹ năng ứng dụng AI và thuyết trình trước đám đông.

Gần 6.500 đồng chí cán bộ Đoàn các cấp trong Công an nhân dân (CAND) dự lễ khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên khai mạc vào ngày 13/8.

Trong khi đó, cán bộ Đoàn cấp cơ sở các đơn vị trực thuộc Bộ học trực tiếp tại Hà Nội với 6 chuyên đề liên quan đến vấn đề mới về an ninh quốc gia, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ứng dụng AI và nghiệp vụ xây dựng tổ chức Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc đưa nghị quyết vào thực tiễn, cho rằng, cán bộ Đoàn các cấp phải nắm chắc các chủ trương, đường lối, chỉ đạo về nhiệm vụ công tác thanh niên trong thời kỳ mới, đồng thời chủ động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm để tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhận định các lớp tập huấn không chỉ là hoạt động bồi dưỡng kiến thức mà còn là dịp đánh giá thực chất công tác thanh niên, nhận diện những hạn chế, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả và thống nhất phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Trong buổi sáng 13/8, các học viên được tiếp cận những nội dung trọng tâm về Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia, Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và trách nhiệm của thanh niên CAND.

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Quang Chiến - Phó Cục trưởng V04 - nêu rõ về những hình thái xâm phạm an ninh mới đang xuất hiện cùng sự biến đổi nhanh chóng của thế giới. Bên cạnh các nguy cơ an ninh truyền thống, Việt Nam đang phải đối mặt với những hình thái chưa từng có tiền lệ như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin và đặc biệt là chiến tranh nhận thức.

“Chiến tranh nhận thức không phải là một hình thái tách biệt, mà là sự biến chuyển về phương thức tác động. Nguy hiểm hơn cả là nó đánh trực tiếp vào nhận thức con người, nhất là giới trẻ - những người chưa có nhiều trải nghiệm để nhận diện đầy đủ các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội”, Thượng tá Nguyễn Quang Chiến nói.

Thượng tá Nguyễn Quang Chiến - Phó Cục trưởng V04 thực hiện báo cáo chuyên đề về Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia, Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và trách nhiệm của thanh niên CAND.

Từ việc nghiên cứu những phong trào từng gây bất ổn chính trị ở một số quốc gia, ông cho rằng điểm chung của những vụ việc phần lớn gắn với việc sử dụng các biểu tượng, khẩu hiệu để tập hợp tâm lý đám đông.

Đặc biệt, trong môi trường số hiện nay, phương thức này được đẩy lên mức độ tinh vi hơn thông qua hashtag, video ngắn, clip lan truyền trên mạng xã hội - những nội dung có thể tác động mạnh đến cảm xúc, suy nghĩ và từng bước làm thay đổi nhận thức của người xem.

“Chỉ một video ngắn, một biểu tượng hay một hashtag nếu được lan truyền có chủ đích cũng có thể tạo ra tác động tâm lý rất lớn. Đây là hình thái xâm phạm an ninh đặc biệt nguy hiểm mà cán bộ Đoàn cần nhận diện rõ, bởi thanh niên chính là nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp”, ông nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Quang Chiến cũng lưu ý trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó, AI có thể bị lợi dụng để tạo deepfake, hình ảnh, video giả phục vụ lừa đảo, bôi nhọ, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân, tổ chức. Ông cảnh báo, nếu không chủ động quản trị, phòng ngừa và ứng phó, trong 3-5 năm tới, những hệ quả tiêu cực từ AI có thể trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng.

Trước sự phát triển nhanh của công nghệ, ông cho rằng cần chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, đồng thời trang bị cho cán bộ Đoàn khả năng nhận diện các hình thái xâm phạm an ninh mới, góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho thanh niên và bảo vệ niềm tin, sự đồng thuận xã hội.