Tuổi trẻ Học viện Hậu cần bản lĩnh, trí tuệ

TPO - Học viện Hậu cần tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ, với sự tham gia của 8 cán bộ Đoàn và 4 đội tuyên truyền viên trẻ đến từ các tổ chức Đoàn trong toàn Học viện.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp Học viện năm 2026, với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng".

8 thủ lĩnh Đoàn ở Học viện Hậu cần tham gia tranh tài tại hội thi. Ảnh: Nguyễn Minh

Hội thi gồm các nội dung thi kiến thức, giảng bài chính trị và tuyên truyền viên trẻ. Qua đó, Ban tổ chức đánh giá kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, năng lực tuyên truyền, phương pháp sư phạm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ.

Phần thi kiến thức được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trong 30 phút, tập trung vào kiến thức về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Đoàn; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ xây dựng Quân đội và các nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức Đoàn trong Quân đội.

Phần thi giảng bài chính trị nhằm đánh giá năng lực chuẩn bị bài giảng, trình độ kiến thức, phương pháp sư phạm, kỹ năng truyền đạt, khả năng liên hệ thực tiễn và phong thái của cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Dự khai mạc hội thi có lãnh đạo Học viện Hậu cần, Ban Thanh niên Quân đội và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện.

Trong phần thi tuyên truyền viên trẻ, 4 đội thi thể hiện nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thuyết trình, sân khấu hóa, tiểu phẩm, hình ảnh, âm nhạc và các phương tiện trực quan. Ban giám khảo đánh giá trên các tiêu chí về chất lượng, tính chính xác, tính định hướng, tính giáo dục, kỹ năng tuyên truyền, sự sáng tạo và hiệu quả lan tỏa của phần thi.

Đáng chú ý, 4 đội thi mang đến hội thi những chủ đề gắn với các vấn đề trọng tâm trong công tác giáo dục, tuyên truyền đối với tuổi trẻ Quân đội.

Trong đó, Đội Tuyên truyền viên trẻ số 2 (gồm đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn cơ sở Văn phòng và Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - Kỹ thuật) lựa chọn chủ đề “Niềm tin theo Đảng, vững bước tương lai”.

Đại tá Lê Việt Cường - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hậu cần, phát biểu khai mạc hội thi.

Hàng trăm đoàn viên Học viện Hậu cần tham gia cổ vũ tại hội thi.

Đội số 1 đến từ Đoàn cơ sở Khối Phòng và Đoàn cơ sở Khối Khoa, tập trung vào chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Hậu cần phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Đội số 3, gồm Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2 và Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 3, tuyên truyền về “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và trách nhiệm của tuổi trẻ Học viện Hậu cần trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.

Đội số 4, đến từ Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1 và Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Hậu cần tiên phong chuyển đổi số, làm chủ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

﻿ ﻿ Các thí sinh thực hiện phần thi giảng bài chính trị tại hội thi.

Theo Đại tá Lê Việt Cường - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hậu cần (Trưởng Ban tổ chức Hội thi), đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một môi trường rèn luyện thực tiễn quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia hội thi cấp toàn quân.

Qua hội thi, mỗi cán bộ Đoàn cần thể hiện không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy khoa học, phương pháp tổ chức hiệu quả và khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên.

“Ban tổ chức mong muốn qua hội thi, hình ảnh tuổi trẻ Học viện Hậu cần được khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết: Bản lĩnh, trí tuệ, năng động, trách nhiệm - Khát vọng cống hiến - Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, Đại tá Lê Việt Cường nhấn mạnh.