Đổi mới công tác Đội cần bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn của trẻ em

TPO - Nhấn mạnh kỷ nguyên số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho trẻ em, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu Hội đồng Đội T.Ư khóa X phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, thực sự đặt trẻ em vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách và hoạt động.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ nhất khoá X. Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Chủ trì hội nghị có chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Anh Quân – Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam.

Tại hội nghị đã ra mắt Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương khóa X với 37 ủy viên đến từ nhiều lĩnh vực công tác là y tế, giáo dục, văn hóa, báo chí, luật sư để tăng cường bảo vệ quyền lợi, tiếng nói của trẻ em.

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng Hội đồng Đội T.Ư khóa X. Ảnh: Xuân Tùng

Đổi phương thức nhưng không đổi mục tiêu

Phát biểu định hướng công tác, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, trẻ em đang lớn lên trong kỷ nguyên số có điều kiện tiếp cận tri thức rộng mở nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới, phức tạp hơn.

Hoạt động của nhiệm kỳ này, Hội đồng Đội T.Ư khoá X phải trả lời được câu hỏi lớn: Làm gì để Đội thực sự đồng hành, gần gũi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi trong giai đoạn mới? Làm gì để Đoàn thực hiện tốt chức năng quan trọng là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, đại diện tiếng nói cho trẻ em?.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nhấn mạnh, Hội đồng Đội T.Ư phải giữ vững được giá trị cốt lõi, nhưng nhanh chóng đổi mới phương thức, nội dung giáo dục của Đội. Việc giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và thi đua thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy” phải được đổi mới, hiện đại hoá cách làm, nhưng không làm nhạt đi những giá trị cốt lõi. Đội cần giúp các em hình thành hành vi cụ thể, chú trọng kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.

Đội TNTP Hồ Chí Minh trước hết là tổ chức giáo dục thiếu nhi, vì vậy dù phương thức hoạt động có thay đổi thế nào, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm với cộng đồng vẫn là nền tảng", anh Huy nói.

Chủ động hơn trước vấn đề mới của trẻ em

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu mọi chủ trương, chương trình hoạt động của Hội đồng Đội các cấp phải bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn của trẻ em. Tổ chức Đội phải chủ động hơn trước các vấn đề mới của trẻ em, đặc biệt là trên môi trường số.

Anh Huy nêu rõ, trong thời đại số, bảo vệ trẻ em không có nghĩa ngăn các em tiếp cận, sử dụng công nghệ, mà quan trọng giúp các em biết sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và sáng tạo.

“Mục tiêu không phải là để trẻ em đứng ngoài công nghệ, mà để các em đủ năng lực sống chung với công nghệ; hướng dẫn các em sử dụng công nghệ trong học tập, sáng tạo, có kỹ năng an toàn và tư duy số…”, anh Huy nhấn mạnh.

Hội đồng Đội cần có những công cụ, tài liệu thiết thực để trang bị kỹ năng an toàn mạng, tư duy số và văn hóa ứng xử trên không gian ảo cho đội viên. Bên cạnh đó, tổ chức Đội cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tâm thần và trí tuệ cảm xúc của trẻ. Những hoạt động Đội phải giúp các em giải tỏa áp lực thành tích, quản lý cảm xúc, tránh cảm giác cô đơn và sự lệ thuộc quá mức vào thế giới ảo.

Anh Huy cũng đề nghị, Hội đồng Đội quan tâm củng cố tổ chức Đội từ cơ sở, mở rộng không gian hoạt động và đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội đồng hành. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội các cấp; tăng cường tập huấn, hướng dẫn cán bộ chuyên trách; chất lượng sinh hoạt Đội trong trường học.

Anh Huy kỳ vọng, Hội đồng Đội T.Ư khóa X sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, cập nhật dữ liệu đội viên để giảm tải báo cáo cho cơ sở. Đặc biệt, mỗi cán bộ phụ trách Đội phải nêu cao tính gương mẫu, chuẩn mực, bởi sự văn minh của người lớn chính là bài học giáo dục tốt nhất dành cho trẻ em.

Chị Hồ Hồng Nguyên chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị lần thứ nhất khoá X, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Đội T.Ư khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031; chương trình hành động của Đội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2026 – 2027…