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Giới trẻ

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Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Lãnh đạo TP. Huế đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và phát triển địa phương.

Ngày 13/8, ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 7 tháng đầu năm 2026.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế - ông Nguyễn Chí Tài làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế.

Báo cáo tại buổi làm việc, anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn Huế, cho biết, bám sát chủ đề năm 2026 về Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, tạo dấu ấn trên các lĩnh vực.

Nổi bật là công tác chuyển đổi số trong tuyên truyền với hơn 78.000 sản phẩm truyền thông được thực hiện; cuộc thi sáng tạo video bằng AI thu hút hơn 300 tác phẩm tham gia. Mô hình Check Var Online tiếp tục được triển khai và lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên.

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Theo anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn Huế, tuổi trẻ thành phố đã tạo nhiều dấu ấn rõ nét trong thời gian vừa qua.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh với việc chỉnh trang 112 nghĩa trang liệt sĩ, thay hoa tại 15.000 phần mộ và số hóa dữ liệu gần 8.000 phần mộ liệt sĩ.

Trong Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ toàn thành phố đã thực hiện 10.742 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng. Các chương trình an sinh xã hội trao tặng hơn 19.400 suất quà cho người dân và các đối tượng khó khăn; đồng thời vận động, tiếp nhận hơn 13.000 đơn vị máu.

Các cấp bộ Đoàn cũng huy động khoảng 4,6 tỷ đồng để chăm lo cho hơn 12.500 lượt thiếu nhi; giới thiệu 1.596 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 816 đoàn viên được kết nạp.

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Tuổi trẻ Huế trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Tài đánh giá cao những kết quả đạt được của tuổi trẻ TP. Huế thời gian qua. Ông đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục đổi mới thực chất phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh niên và triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Theo ông Nguyễn Chí Tài, tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, xây dựng đô thị không có ma túy, giảm nghèo bền vững, giáo dục kỹ năng sống và giữ gìn bản sắc văn hóa Huế; qua đó tạo ra những giá trị, kết quả cụ thể cho cộng đồng.

Ngọc Văn
#Thành Đoàn Huế #Nguyễn Chí Tài #thanh niên tiên phong #công tác Đoàn 2026 #chuyển đổi số thanh niên #phong trào thanh niên Huế #đoàn viên thanh niên #tuổi trẻ

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