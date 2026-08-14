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Cụ ông 81 tuổi bật khóc khi đón nhận chân dung phục dựng hai người anh liệt sĩ

Ngô Tùng

TPO - Khoảnh khắc tấm di ảnh được mở ra, nhìn vào chân dung hai người anh trai là Phan Văn Ngọc và Phan Văn Châu đã hy sinh, ông Phan Văn Tư (81 tuổi) không kìm được nước mắt.

Ngày 13/8, Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM đã mang hai bức chân dung được phục dựng của liệt sĩ Phan Văn Ngọc và liệt sĩ Phan Văn Châu đến với gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui (phường An Phú Đông, TPHCM). Mẹ Huỳnh Thị Tui đã qua đời.

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Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM mang hai bức ảnh chân dung được phục dựng của hai liệt sĩ Phan Văn Ngọc và liệt sĩ Phan Văn Châu đến trao cho người nhà. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)
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Trong không khí trang nghiêm, xúc động, ông Phan Văn Tư (81 tuổi), thay mặt gia đình đón nhận di ảnh chân dung của hai người anh trai là liệt sĩ Phan Văn Ngọc và liệt sĩ Phan Văn Châu.

Khoảnh khắc tấm di ảnh được mở ra, hai gương mặt tưởng chừng đã phai mờ theo thời gian lại hiện lên rõ nét. Nhìn thật lâu vào chân dung hai người anh đã hy sinh, ông Phan Văn Tư không kìm được dòng nước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa căn nhà như chất chứa cả một quãng dài của nhớ thương, chờ đợi và tự hào.

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Ông Phan Văn Tư bùi ngùi xúc động trước di ảnh hai người anh trai.
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Ông Phan Văn Tư cùng đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM thắp nén hương tưởng nhớ hai liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM)

Qua những bức chân dung được phục dựng, hai liệt sĩ như đang trở về trong vòng tay của gia đình, trong niềm thương nhớ của người thân và trong sự tri ân của thế hệ hôm nay.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM đã phối hợp tổ chức chương trình phục dựng, trao tặng miễn phí ảnh chân dung các Anh hùng liệt sĩ.

Chương trình là sự tri ân thiết thực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân và máu xương để đất nước có ngày độc lập, tự do.

Ngày 23/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng Công an TPHCM phối hợp nhóm phục dựng ảnh Team Lee đã trao tặng tập trung 54 bức ảnh chân dung được phục dựng đến thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Ngô Tùng
#cụ ông 81 tuổi #gia đình liệt sĩ #Bộ Tư lệnh TPHCM #Công an TPHCM #di ảnh #phục dựng #liệt sĩ Phan Văn Ngọc #Phan Văn Châu

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