Hàng loạt villa sập sau bão số 10: Kè biển bị 'bỏ quên'?

TPO - Liên quan đến vụ hàng loạt căn villa đổ sập sau bão số 10, nhiều dấu hỏi đặt ra về chất lượng, kết cấu của công trình có đáp ứng khả năng chịu tải trước thiên tai. Đặc biệt hạng mục kè có được chủ đầu tư xây dựng theo thiết kế hay không?.

Nghi vấn chưa làm kè biển

Sau bão số 10, nhiều căn villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị sóng xô gãy, đổ sập gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Hiện tại, phía chủ đầu tư đang huy động máy móc và nhân lực khẩn trương đắp bờ kè nhằm chống xói lở... Tuy nhiên biện pháp này chỉ mang tính tạm thời.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong ba dự án thành phần thuộc Dự án Khu du lịch Biển và Sân golf Xuân Thành. Dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, được cấp phép đầu tư lần đầu từ năm 2008 và đã trải qua 4 lần điều chỉnh, gần nhất là vào tháng 1/2024.

Trong ảnh chỉ một đoạn vị trí đầu của dự án được xây dựng hàng bê tông cốt thép mục đích làm kè chắn sóng biển.

Dự án có tổng diện tích hơn 347.000m², vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, gồm khoảng 576 căn biệt thự được thiết kế theo ba loại hình: villa biển, villa sân golf và villa vườn. Mục tiêu dự án xây dựng nhà ở, khu nhà để bán và cho thuê nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước… Dự án cũng được quảng bá là khu đô thị nghỉ dưỡng biển đẳng cấp và hấp dẫn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Một số người là chủ sở hữu căn villa cho biết giá trị mỗi căn hiện tại khoảng 20-35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau bão hàng loạt căn villa đổ sập, nhiều dấu hỏi được đặt ra về chất lượng, kết cấu của công trình có đáp ứng khả năng chịu tải trước tác động của thiên tai. Đặc biệt dư luận cũng băn khoăn liệu hạng mục kè đã được chủ đầu tư thi công đúng theo giấy phép xây dựng?.

Hiện trạng tại dự sau sau khi bão qua để lại cảnh ngổn ngang, hàng dài gạch không nung gãy đổ.

Theo giấy phép số 38 ngày 13/6/2016 do Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp, tại các công trình thuộc dự án thì có hạng mục kè biển dài 850m, được thiết kế bằng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm.

Tuy nhiên, sau bão, tại hiện trường ghi nhận không có dấu vết của hàng cọc dự ứng lực hay tấm kè kiên cố nào, chỉ còn lại phần nền bị xói lở, hàng bê tông tường bao đổ sập, gạch nát vữa. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu hạng mục kè đã được thi công theo đúng thiết kế hay chưa?.

Được biết, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cũng từng cảnh báo về nguy cơ gió bão, triều cường ảnh hưởng đến khu vực nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Sở Xây dựng nói gì?

Ghi nhận tại hiện trường, dự án được triển khai trên nền bãi cát tự nhiên, địa hình trống trải, rất ít cây xanh che chắn. Khoảng hơn 20 căn villa được xây dựng sát mép biển, chỉ cách đường nước khoảng 30m. Mặt trước của các căn được xây tường bao bằng gạch bê tông không nung, có hệ thống lan can phân tách từng khu villa, nền nhà cao hơn mặt bãi cát chưa đầy 1m.

Đáng chú ý, trong khi phần lớn các căn villa ven biển bị sóng đánh sập, hư hỏng nghiêm trọng, thì chỉ có hai căn villa nằm sát tòa khách sạn lớn gần như vẫn còn nguyên vẹn, không ghi nhận thiệt hại rõ rệt sau bão. Theo quan sát thì khu vực này đã được xây dựng hệ thống bê tông cốt thép dày, mục đích làm kè chắn sóng.

Theo ghi nhận, hai căn villa tại dự án nằm sát một khách sạn lớn có lắp đặt một đoạn bê tông cốt thép làm kè biển. Nhìn hình ảnh có thể thấy sau bão không bị ảnh hưởng nặng.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, dự án nói trên thuộc cấp công trình cấp III, được xây dựng trên địa bàn có cấp gió thiết kế là cấp IV. Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, công trình được tính toán để chịu được tốc độ gió khoảng 49,8 m/s, tương đương với bão cấp 15-16 trở lên.

Liên quan đến những băn khoăn về việc bão số 10 vừa qua có vượt quá khả năng chịu lực thiết kế ban đầu của công trình hay không, đại diện Sở Xây dựng cho rằng "rất khó để đánh giá chính xác".

"Cấp độ bão được xác định bởi cơ quan khí tượng thủy văn, trong khi kỹ thuật xây dựng lại dựa vào tốc độ gió để tính toán thiết kế công trình. Việc quy đổi giữa tốc độ gió và cấp bão chỉ mang tính tương đối, nên rất khó để đánh giá chính xác", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Toà nhà khách sạn lớn cạnh dự án theo quan sát được lắp đặt hệ thống bê tông cốt thép bảo vệ trước sóng biển.

Còn toàn bộ căn villa còn lại hư hỏng nặng đã tạo ra cảnh đối lập giữa khu vực có làm bê tông cốt thép kè chắn sóng biển và nơi nghi vấn chưa làm kè.

Khi phóng viên hỏi về việc hạng mục kè biển có được chủ đầu tư xây dựng đúng hồ sơ hay không, đại diện Sở Xây dựng khẳng định, kè biển là hạng mục do chủ đầu tư thực hiện. “Kè biển không thể không thực hiện được”, vị này nhấn mạnh.

Đại diện Sở Xây dựng cũng cho hay, đơn vị này đã vào cuộc, lập đoàn kiểm tra, xác minh sự cố nhiều căn villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành bị đổ sập. Theo đó, đối với hạng mục kè biển, trước cường độ bão lớn như vừa qua, cần phải đánh giá lại xem công trình có đủ khả năng chịu được sức gió của cơn bão hay không. Việc này cần được xem xét, tính toán một cách kỹ lưỡng.

“Có thể nguyên nhân là do bão quá lớn vượt mức thiết kế, cũng có thể do kè chưa đảm bảo chất lượng thi công. Do đó, cần có đơn vị chuyên môn vào cuộc để đánh giá, tính toán cụ thể, xác định công trình có đạt yêu cầu hay không," đại diện Sở Xây dựng cho biết thêm.