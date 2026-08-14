Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

An Giang chi ngân sách khám sức khỏe toàn dân, giảm hơn 600 trường công

Nhật Huy

TPO - An Giang dành hơn 226 tỷ đồng để khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3,7 triệu người dân; đồng thời sắp xếp giảm hơn 600 đầu mối trường công, việc tuyển bổ sung giáo viên cũng cơ bản đủ yêu cầu.

Thông tin với báo chí sáng 14/8, ông Đoàn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, năm nay tỉnh phấn đấu khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho 100% người dân đang sinh sống trong tỉnh (3,7 triệu người).

Ngành Y tế huy động 12 bệnh viện, 26 trung tâm y tế và 106 trạm y tế tham gia và một số tổ khám lưu động cho địa bàn vùng sâu, vùng xa, tới khám tận nhà cho một số trường hợp đặc biệt.

huy11027-8868.jpg
Ông Đoàn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang.

Để triển khai chiến dịch, UBND tỉnh An Giang đã bổ sung hơn 226 tỷ đồng từ ngân sách cho các cơ sở y tế và địa phương. Kết quả khám được cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử.

Về sắp xếp, tinh gọn trường học công lập, ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông tin, sẽ hoàn thành sắp xếp trước ngày 30/8. Sau sắp xếp, toàn tỉnh này giảm 613 đầu mối trường công (giảm 52%).

Ngoài ra, dự kiến 3 trường dân tộc nội trú vùng biên giới đang xây dựng dự kiến khánh thành cùng ngày khai giảng. Tỉnh tiếp tục xây dựng thêm 5 trường nội trú trong những năm tới.

huy11024-2264.jpg
Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Ảnh: Nhật Huy.

Trước năm học mới, theo ông Trần Quang Bảo, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trái quy định.

Về giáo viên, năm học vừa qua, tỉnh An Giang thiếu khoảng 1.350 giáo viên, sau khi được giao chỉ tiêu tuyển mới, toàn tỉnh đã tuyển được 1.200 giáo viên và nhân viên trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học mới (2026-2027).

Theo ông Bảo, tình trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số môn học. Đây cũng là vấn đề khó giải quyết dứt điểm trên phạm vi cả nước, do quy mô học sinh biến động theo từng giai đoạn.

"Khi số lượng học sinh tăng, ngành giáo dục phải tăng định biên, tuyển thêm giáo viên. Tuy nhiên, khi quy mô học sinh giảm, không thể cắt giảm giáo viên một cách cơ học", ông Bảo nói. Do vậy, tùy thời điểm và nhu cầu, các trường sẽ chủ động phân công nhiệm vụ, điều chỉnh giờ dạy cho giáo viên. Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện phân bổ, luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn theo nhu cầu thực tế của từng năm học.

Nhật Huy
#An Giang #khám sức khỏe miễn phí #226 tỷ đồng #Sở Y tế An Giang #sáp nhập trường học #giảm 613 đầu mối giáo dục #sắp xếp cơ sở giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe