An Giang chi ngân sách khám sức khỏe toàn dân, giảm hơn 600 trường công

TPO - An Giang dành hơn 226 tỷ đồng để khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3,7 triệu người dân; đồng thời sắp xếp giảm hơn 600 đầu mối trường công, việc tuyển bổ sung giáo viên cũng cơ bản đủ yêu cầu.

Thông tin với báo chí sáng 14/8, ông Đoàn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, năm nay tỉnh phấn đấu khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho 100% người dân đang sinh sống trong tỉnh (3,7 triệu người).

Ngành Y tế huy động 12 bệnh viện, 26 trung tâm y tế và 106 trạm y tế tham gia và một số tổ khám lưu động cho địa bàn vùng sâu, vùng xa, tới khám tận nhà cho một số trường hợp đặc biệt.

Ông Đoàn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang.

Để triển khai chiến dịch, UBND tỉnh An Giang đã bổ sung hơn 226 tỷ đồng từ ngân sách cho các cơ sở y tế và địa phương. Kết quả khám được cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử.

Về sắp xếp, tinh gọn trường học công lập, ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông tin, sẽ hoàn thành sắp xếp trước ngày 30/8. Sau sắp xếp, toàn tỉnh này giảm 613 đầu mối trường công (giảm 52%).

Ngoài ra, dự kiến 3 trường dân tộc nội trú vùng biên giới đang xây dựng dự kiến khánh thành cùng ngày khai giảng. Tỉnh tiếp tục xây dựng thêm 5 trường nội trú trong những năm tới.

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Ảnh: Nhật Huy.

Trước năm học mới, theo ông Trần Quang Bảo, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trái quy định.

Về giáo viên, năm học vừa qua, tỉnh An Giang thiếu khoảng 1.350 giáo viên, sau khi được giao chỉ tiêu tuyển mới, toàn tỉnh đã tuyển được 1.200 giáo viên và nhân viên trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học mới (2026-2027).

Theo ông Bảo, tình trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số môn học. Đây cũng là vấn đề khó giải quyết dứt điểm trên phạm vi cả nước, do quy mô học sinh biến động theo từng giai đoạn.

"Khi số lượng học sinh tăng, ngành giáo dục phải tăng định biên, tuyển thêm giáo viên. Tuy nhiên, khi quy mô học sinh giảm, không thể cắt giảm giáo viên một cách cơ học", ông Bảo nói. Do vậy, tùy thời điểm và nhu cầu, các trường sẽ chủ động phân công nhiệm vụ, điều chỉnh giờ dạy cho giáo viên. Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện phân bổ, luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn theo nhu cầu thực tế của từng năm học.