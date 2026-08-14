Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cụ ông 92 tuổi vào rừng cắt cỏ rồi mất tích: Huy động 50 người tìm kiếm

Ngọc Tú

TPO - Sau khi vào rừng cắt cỏ cho bò, cụ ông Xồng Chùa Chư (92 tuổi) mất tích bí ẩn. Suốt 3 ngày qua, chính quyền địa phương, cơ quan công an đã huy động 50 người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Video: Công an xã Tri Lễ vào rừng tìm kiếm cụ ông 92 tuổi mất tích suốt 3 ngày qua.

Trưa 14/8, ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp cùng Công an xã, dân quân và người dân lên núi tìm kiếm cụ ông trú trên địa bàn mất tích suốt 3 ngày qua nhưng chưa có kết quả.

2aoboqrnqr1adewe9viegeo1dyrgccbfagn2sa4o.jpg
Khoảng 50 người gồm nhiều lực lượng được huy động hỗ trợ tìm kiếm ông Xồng Chùa Chư mất tích trên rừng suốt 3 ngày qua.

Trước đó vào sáng 12/8, ông Xồng Chùa Chư (SN 1934, trú tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ) vào rừng cắt cỏ cho bò. Trưa cùng ngày, ông Chư mang cỏ về rồi đầu giờ chiều tiếp tục vào rừng để cắt cỏ. Đến tối không thấy ông Chư về nhà, gia đình tổ chức đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Nhận được tin báo từ gia đình, ban quản lý bản đã thông báo lên chính quyền xã, đồng thời huy động lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm.

2aoboqrnqqyebbudpmaknnmnrbzm4c7nyalc4lpi.jpg
Các lực lượng đang tiếp tục vào rừng tìm kiếm.

“Hiện có khoảng 50 người gồm chính quyền địa phương, công an xã, dân quân, bộ đội và xóm bản vào rừng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của ông Chư”, Chủ tịch xã Tri Lễ nói.

Được biết, khu vực rừng núi nơi ông Chư mất tích rất rộng lớn, giáp biên giới nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện các đơn vị chức năng và người dân đang tiếp tục tìm kiếm ông Chư tại rừng, khe suối, núi đá.

Ngọc Tú
#Nghệ An #mất tích #tìm người đàn ông mất tích #tìm cụ ông mất tích #mất tích bí ẩn #tìm kiếm cụ ông mất tích bí ẩn #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe