Liên tiếp tai nạn ở bán đảo Sơn Trà, ban quản lý nói gì?

TPO - Hai cô gái bị sóng cuốn khi xuống Mũi Nghê chụp hình hôm 8/8 hiện vẫn chưa tìm thấy, tối 12/8 thêm một sinh viên bị rơi xuống vực sâu trên bán đảo Sơn Trà.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 12/8, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay, khu vực sinh viên gặp nạn tối 11/8 gần một khu nghỉ dưỡng, du khách thường tới ngắm cảnh, chụp ảnh và BQL không hạn chế thời gian tham quan khu vực này.

Lực lượng chức năng đưa sinh viên lên khỏi vực sâu an toàn tối 11/8.

Theo thông tin ban đầu, khi đang ngắm cảnh, do không quan sát kỹ, nạn nhân bị hụt chân rơi xuống vực. Rất may sự việc được phát hiện và báo đến lực lượng chức năng nên ứng cứu kịp thời.

Riêng với nhóm bạn trẻ bị sóng cuốn ở Mũi Nghê hôm 8/8, nhóm này lên bán đảo rất sớm, vào khoảng 4h sáng. Sau khi gửi xe đã đi vòng qua khu nghỉ dưỡng rồi rẽ xuống hướng Mũi Nghê, tránh khu vực có gác chắn của lực lượng chức năng.

Theo vị này, đơn vị thực hiện chức năng quản lý các điểm đến, tuyến du lịch được thành phố cho phép hoạt động trên bán đảo.

Đối với những đường mòn, lối mở và điểm du lịch tự phát, chính quyền địa phương sẽ rào chắn, đặt biển cảnh báo. Trong khi lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng quản lý, xử lý hành vi xâm phạm rừng trái phép. Các đơn vị chức năng vẫn thường xuyên trao đổi, phối hợp với nhau để đảm bảo an toàn trên bán đảo Sơn Trà.

Trên thực tế, tuyến đường trên bán đảo hiện chưa có hàng rào, lan can bảo vệ toàn tuyến, do đó nếu người dân, du khách cố tình ra phía sát mép vực để chụp ảnh, tham quan, không chú ý an toàn có thể gặp sự cố.

Hiện BQL đã đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu quy hoạch và đầu tư một số đoạn vỉa hè, bố trí sàn vọng cảnh, điểm dừng chân ngắm cảnh tại các vị trí phù hợp dọc tuyến đường từ Hồ Xanh đến gần khu nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu dừng nghỉ, chụp hình, trải nghiệm của người dân và du khách. Đồng thời tiếp tục rà soát, rào chắn và lắp bảng khuyến cáo tại các đường mòn, lối mở tại bán đảo Sơn Trà.

Mũi Nghê - nói nhóm bạn trẻ đến check-in bị sóng cuốn. Hiện 2 người vẫn mất tích.

“Sau những sự việc này, BQL và các đơn vị khác sẽ siết chặt việc kiểm tra, giám sát hơn nữa. BQL cũng đề xuất các đơn vị có thẩm quyền xử phạt các trường hợp bất chấp, cố tình vi phạm để nâng cao ý thức cũng như tránh những vụ việc đáng tiếc”, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết.

Hiện BQL chỉ cho phép người dân, du khách tham quan các tuyến: Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ, đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản khi lên bán đảo Sơn Trà. Thời gian tham quan từ tháng 3 đến hết tháng 9 trong khung giờ 7h30 - 18h30, từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau trong khung giờ 7h30 - 17h30 và sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may 3 cô gái bị sóng cuốn ra xa. Một người nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, người này được một tàu cá cứu sống, đến 14h một trong 3 cô gái được tàu hải quân cứu. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Tiếp đó, tối 11/8, một sinh viên bị rơi xuống vực, rất may được cứu sống.