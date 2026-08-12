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Hàng không - Du lịch

The Adora tiên phong triển khai giải pháp thanh toán trả chậm cho khách hàng tiệc cưới

P.V

Trong bối cảnh nhu cầu tổ chức tiệc cưới ngày càng đa dạng, khách hàng không chỉ quan tâm đến không gian, ẩm thực và chất lượng dịch vụ mà còn mong muốn chủ động, linh hoạt hơn trong kế hoạch tài chính cho ngày trọng đại.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Tập đoàn ADORA với hai thương hiệu trung tâm hội nghị - tiệc cưới là The ADORA và Le DONG PHUONG tiên phong triển khai giải pháp thanh toán trả chậm dành cho khách hàng tiệc cưới, mang đến thêm một lựa chọn tài chính thuận tiện, giúp các cặp đôi và gia đình giảm áp lực thanh toán một lần, đồng thời chủ động hơn trong việc cân đối ngân sách.

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Đáp ứng nhu cầu của khách hàng tiệc cưới hiện đại

Ngày nay, tiệc cưới không chỉ là sự kiện quan trọng của gia đình mà còn là dịp để các cặp đôi tạo nên những trải nghiệm và dấu ấn riêng. Từ không gian sảnh tiệc, thực đơn, trang trí, âm thanh, ánh sáng đến các dịch vụ đi kèm, khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn để thiết kế một tiệc cưới phù hợp với mong muốn.

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Thấu hiểu nhu cầu đó, Tập đoàn ADORA với hai thương hiệu trung tâm hội nghị - tiệc cưới là The ADORA và Le DONG PHUONG tiên phong triển khai giải pháp thanh toán trả chậm dành cho khách hàng tiệc cưới, mang đến thêm một lựa chọn tài chính thuận tiện, giúp các cặp đôi và gia đình giảm áp lực thanh toán một lần, đồng thời chủ động hơn trong việc cân đối ngân sách.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng tiệc cưới hiện đại

Ngày nay, tiệc cưới không chỉ là sự kiện quan trọng của gia đình mà còn là dịp để các cặp đôi tạo nên những trải nghiệm và dấu ấn riêng. Từ không gian sảnh tiệc, thực đơn, trang trí, âm thanh, ánh sáng đến các dịch vụ đi kèm, khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn để thiết kế một tiệc cưới phù hợp với mong muốn.

P.V
#Tiệc cưới #Thanh toán trả chậm #Adora #The Adora #Le DONG PHUONG #Tài chính

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