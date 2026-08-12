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Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines tăng thêm 60 nghìn chỗ phục vụ dịp Quốc khánh 2/9

P.V

Vietnam Airlines Group sẽ bổ sung 60 nghìn chỗ trong dịp Quốc khánh 2/9, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725 nghìn chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng giữa Hà Nội, TP.HCM và những điểm đến có lượng khách lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc...

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Sau mùa hè, thị trường hàng không nội địa vẫn duy trì đà tăng khi dịp Quốc khánh 2/9 là đợt nghỉ dài cuối cùng trong năm. Xu hướng du lịch ngắn ngày kết hợp thăm thân trong dịp lễ ngày càng rõ nét, khiến lượng đặt chỗ trên nhiều chặng bay tăng nhanh ngay từ đầu tháng 8. Việc bổ sung tải từ sớm giúp Vietnam Airlines mở rộng lựa chọn cho hành khách trên các đường bay có lượng khách lớn, góp phần ổn định nguồn cung của thị trường.

Bên cạnh việc tăng tải phục vụ cao điểm Quốc khánh, Vietnam Airlines cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác trên các đường bay quốc tế và nội địa theo nhu cầu thị trường. Từ ngày 16/8, Hãng sẽ khai thác sớm đường bay TP.HCM - Colombo khi nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Sri Lanka tăng nhanh. Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines mở bán vé khứ hồi ưu đãi từ 7 triệu đồng.

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Ở mạng bay nội địa, Vietnam Airlines chuẩn bị khôi phục đường bay Cần Thơ - Đà Lạt từ ngày 19/8, ngay sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác trở lại. Đường bay sẽ được VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng tàu bay ATR 72 với tần suất một chuyến khứ hồi/ngày.

Việc tăng tải được triển khai trong bối cảnh chi phí khai thác của ngành hàng không vẫn ở mức cao, đặc biệt là giá nhiên liệu bay. Vietnam Airlines sắp xếp đội tàu bay và nguồn lực để tăng chuyến trên nhiều đường bay trọng điểm, bảo đảm khai thác phục vụ đi lại của người dân.

Cùng với việc tăng chuyến bay, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi "Chào Thu", mang đến nhiều lựa chọn với mức giá hấp dẫn. Hành khách đi theo nhóm trên các đường bay nội địa được giảm tới 25% giá vé. Trên mạng bay quốc tế, giá vé khứ hồi từ 4,95 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí) được áp dụng trên nhiều hành trình đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu, Mỹ và Úc tùy điều kiện của chương trình.

Để tiết kiệm thời gian trong dịp cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách hoàn tất thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tự làm thủ tục tại sân bay. Hành khách cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử bằng nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay.

Thông tin chi tiết về lịch bay, chương trình ưu đãi và các dịch vụ của Vietnam Airlines được cập nhật trên website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động "Vietnam Airlines", Zalo, fanpage Facebook chính thức, hệ thống phòng vé, đại lý chính thức và Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.

P.V
#Vietnam Airlines #quốc khánh #chuyến bay #du lịch #ưu đãi

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