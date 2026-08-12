Cảnh tượng không ngờ tại điểm du lịch Huế nổi tiếng

TPO - Từng là điểm đến hút khách với mặt hồ xanh biếc, núi non trùng điệp đẹp như tiên cảnh và Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã thấp thoáng giữa rừng già, khu du lịch hồ Truồi (xã Lộc An, TP. Huế), nay nơi đây rơi vào cảnh vắng lặng đến nao lòng.