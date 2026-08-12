Cảnh tượng không ngờ tại điểm du lịch Huế nổi tiếng

TPO - Từng là điểm đến hút khách với mặt hồ xanh biếc, núi non trùng điệp đẹp như tiên cảnh và Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã thấp thoáng giữa rừng già, khu du lịch hồ Truồi (xã Lộc An, TP. Huế), nay nơi đây rơi vào cảnh vắng lặng đến nao lòng.
Cách đó không xa, bãi đỗ xe rộng hàng nghìn mét vuông được đầu tư bằng ngân sách nhà nước rơi vào cảnh đìu hiu. Tuyến đường nhựa phẳng lì dẫn lên hồ Truồi phục vụ du lịch nay vắng bóng người qua lại.
Trên cơ sở đó, UBND xã Lộc An đã ban hành thông báo thu hồi, chấm dứt việc khai thác tại bến thuyền, đồng thời điều chuyển tài sản thuộc dự án về đơn vị sự nghiệp công quản lý. Địa phương cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát hồ sơ, tìm phương án xử lý những tồn tại liên quan đến tài sản công, đất đai, hoạt động bến thủy và việc khai thác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Theo UBND xã Lộc An, đây là tuyến đường thủy duy nhất phục vụ vận chuyển du khách và phật tử sang Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND TP. Huế cùng các sở, ngành sớm hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các thủ tục cần thiết.