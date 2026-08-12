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Hàng không - Du lịch

Cảnh tượng không ngờ tại điểm du lịch Huế nổi tiếng

Ngọc Văn

TPO - Từng là điểm đến hút khách với mặt hồ xanh biếc, núi non trùng điệp đẹp như tiên cảnh và Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã thấp thoáng giữa rừng già, khu du lịch hồ Truồi (xã Lộc An, TP. Huế), nay nơi đây rơi vào cảnh vắng lặng đến nao lòng.

VIDEO: Hồ Truồi vắng lặng giữa mùa cao điểm du lịch.
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Giữa tháng 8, hồ Truồi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ vốn có với mặt nước xanh ngắt, được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp xa gần thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã. Tuy nhiên, cảnh nhộn nhịp thường thấy với đông đảo du khách﻿, phật tử đến tham quan, chiêm bái Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, ngắm cảnh hồ Truồi nay đã biến mất.
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Tại khu vực bến thuyền, nơi từng tấp nập người lên xuống mỗi ngày, nay chỉ còn những chiếc ghe máy nằm im bên mép nước. Không còn cảnh du khách chờ đợi để vượt hồ sang thiền viện. Mặt hồ rộng lớn trở nên tĩnh lặng lạ thường dù đây đang là cao điểm mùa du lịch sinh thái﻿, suối thác khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
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Cách đó không xa, bãi đỗ xe rộng hàng nghìn mét vuông được đầu tư bằng ngân sách nhà nước rơi vào cảnh đìu hiu. Tuyến đường nhựa phẳng lì dẫn lên hồ Truồi phục vụ du lịch nay vắng bóng người qua lại.
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Sự vắng vẻ của hồ Truồi khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây từng là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng ở phía Nam TP. Huế. Năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là TP. Huế) đã công nhận hồ Truồi là điểm du lịch﻿. Bến khách ngang hồ Truồi phục vụ vận chuyển khách sang Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã từng được cơ quan chức năng cho phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2025.
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Theo ông Võ Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Lộc An, dự án﻿ bãi đỗ xe, đường đi bộ và bến thuyền sang Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được đầu tư từ năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng và được giao cho địa phương quản lý nhằm phục vụ hoạt động du lịch tại khu vực hồ Truồi.
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Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận công trình, địa phương rà soát hồ sơ và phát hiện nhiều vướng mắc pháp lý. Trong đó, giấy phép hoạt động bến thủy tại hồ Truồi đã hết hạn từ cuối năm 2025.
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Cùng với đó, các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công đã thay đổi so với thời điểm dự án được hình thành. Qua rà soát, cơ quan chức năng cho rằng việc giao tài sản công cho Hợp tác xã dịch vụ du lịch Thanh niên Lộc Hòa khai thác trực tiếp mà không thông qua đấu giá là không còn phù hợp với quy định hiện hành.
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Một nguyên nhân quan trọng khác là toàn bộ hoạt động du lịch tại đây diễn ra trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Truồi. Theo Luật Thủy lợi và các quy địn﻿h liên quan, hoạt động du lịch, vận tải khách bằng đường thủy, phương tiện cơ giới và các hoạt động khác trong khu vực này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vì vậy, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế đã có văn bản gửi UBND xã Lộc An đề nghị tạm dừng các hoạt động du lịch để hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi tiếp tục khai thác.
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Trên cơ sở đó, UBND xã Lộc An đã ban hành thông báo thu hồi, chấm dứt việc khai thác tại bến thuyền, đồng thời điều chuyển tài sản thuộc dự án về đơn vị sự nghiệp công quản lý. Địa phương cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát hồ sơ, tìm phương án xử lý những tồn tại liên quan đến tài sản công, đất đai, hoạt động bến thủy và việc khai thác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
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Theo UBND xã Lộc An, đây là tuyến đường thủy duy nhất phục vụ vận chuyển du khách và phật tử sang Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND TP. Huế cùng các sở, ngành sớm hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
Ngọc Văn
#hồ Truồi #Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã #du lịch #xã Lộc An #bến thuyền #điểm du lịch #TP Huế #công trình thủy lợi #du lịch sinh thái

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