TPHCM: Vào Dinh Độc Lập chụp ảnh, du khách phải trả phí

TPO - Quy định thu 500.000 đồng/máy ảnh tại Dinh Độc Lập, TPHCM khiến nhiều du khách băn khoăn, nhất là những người chỉ mang máy ảnh cá nhân để chụp ảnh lưu niệm, không kinh doanh.

Thu 500.000 đồng/máy ảnh

Từ ngày 1/8, Hội trường Thống Nhất áp dụng bảng giá dịch vụ chụp ảnh mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập (TPHCM). Trong đó, mức phí 500.000 đồng/máy được áp dụng đối với khách tham quan mang theo máy ảnh cơ hoặc thiết bị có chức năng tương đương.

Theo bảng giá mới, mức phí 500.000 đồng/máy cho phép sử dụng thiết bị chụp ảnh tại cả khuôn viên ngoài trời và bên trong Dinh Độc Lập, có giá trị đến 18h cùng ngày.

Hội trường Thống Nhất quy định các mức phí riêng đối với những hoạt động chụp ảnh theo nhóm, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thương mại. Cụ thể, ê-kíp chụp ảnh ngoại cảnh có mức phí 1,5 triệu đồng cho nhóm tối đa 8 người, gồm người mẫu và ê kíp. Phạm vi chụp được giới hạn tại khuôn viên ngoài trời.

Du khách tới tham quan, chụp ảnh tại Dinh Độc Lập. Ảnh: Duy Anh.

Nếu có nhu cầu chụp cả ngoại cảnh và bên trong Dinh Độc Lập, mức phí là 3 triệu đồng cho nhóm tối đa 8 người. Khi chụp trong nhà, ê-kíp không được sử dụng chân hắt sáng, chân đèn, đèn hỗ trợ phải là loại cầm tay. Đèn flash cũng không được sử dụng nhằm bảo vệ hiện vật và tránh ảnh hưởng đến khách tham quan.

Dinh Độc Lập cũng có vé chụp ảnh tháng với mức 10 triệu đồng. Gói này dành cho ê-kíp tối đa 8 người, chỉ áp dụng tại khuôn viên ngoài trời, có thời hạn 30 ngày và được sử dụng tối đa 10 lần trong tháng.

Đối với hoạt động chụp ảnh tập thể của trường học, công ty hoặc các hoạt động thương mại như quay MV, TVC, chụp thời trang cao cấp, lookbook... người có nhu cầu được yêu cầu liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý để được tư vấn.

Dinh Độc Lập yêu cầu người mẫu và thành viên ê-kíp mặc trang phục lịch sự, không tạo dáng phản cảm hoặc không phù hợp với không gian di tích. Việc dựng cảnh trong nhà, ngoài trời và sử dụng flycam đều không được phép. Trước khi bảng giá mới được áp dụng, Dinh Độc Lập đã thu phí đối với một số hoạt động chụp ảnh chuyên nghiệp như ảnh cưới, thời trang hoặc những bộ ảnh mang tính chất dịch vụ.

Du khách băn khoăn

Quy định mới đang được nhiều người quan tâm. Điều khiến một số du khách băn khoăn là mức thu 500.000 đồng đối với máy ảnh cơ hoặc thiết bị có chức năng tương đương, trong khi trên thực tế không phải người mang máy ảnh vào di tích đều có mục đích kinh doanh. Nhiều người sử dụng máy ảnh đơn giản vì sở thích cá nhân, muốn ghi lại hình ảnh đẹp trong chuyến đi hoặc chụp ảnh cho bạn bè.

Khánh Nhàn (19 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) cho biết cô thường mang máy ảnh khi đi chơi cùng nhóm bạn. Những bức ảnh được chụp chủ yếu để lưu giữ kỷ niệm, không phục vụ công việc hay kinh doanh. “Nếu chỉ mang máy ảnh cá nhân vào tham quan mà phải trả thêm 500.000 đồng thì chắc nhiều bạn sẽ chọn dùng điện thoại”, Nhàn nói.

Người dân xếp hàng dài chờ vào tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: Duy Anh.

Trong khi đó, Hoàng Nhật (32 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) lại quan tâm đến cách xác định trường hợp nào được xem là chụp ảnh dịch vụ.

Theo anh Nhật, mang máy ảnh không đồng nghĩa với việc chụp ảnh để kinh doanh. Nhiều bạn trẻ hiện nay có thể mang theo cả đèn, chân máy, nhiều bộ trang phục để chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội và không phải trường hợp nào cũng phục vụ quảng cáo hay kiếm tiền.

“Tôi nghĩ cần có tiêu chí rõ ràng để phân biệt khách chụp ảnh cá nhân với người chụp ảnh dịch vụ. Nếu không rõ ràng, việc áp dụng phí rất dễ gây hiểu nhầm và khiến du khách cảm thấy không thoải mái”, anh Nhật nói.

Anh Hoàng Vũ (ngụ TP. Đà Nẵng) đang dự định vào TPHCM du lịch cho biết, Dinh Độc Lập là một trong những địa điểm anh muốn ghé thăm. Anh Vũ thường mang máy ảnh trong những chuyến đi để chụp cảnh và lưu lại kỷ niệm.

“Tôi đi du lịch thì mang máy ảnh theo là chuyện bình thường. Nếu chỉ vì mang máy ảnh vào tham quan mà phải đóng thêm 500.000 đồng thì tôi sẽ phải cân nhắc có nên tới địa điểm này hay không”, anh Vũ nói.

Theo anh Vũ, điều du khách cần nhất là thông tin rõ ràng trước khi đến di tích. Nếu khoản phí chỉ áp dụng cho những trường hợp sử dụng máy ảnh với mục đích chụp ảnh chuyên nghiệp, thương mại thì nên có hướng dẫn cụ thể để khách dễ hiểu.

Nam du khách cho rằng việc kiểm soát hoạt động chụp ảnh chuyên nghiệp tại di tích là cần thiết, bởi những bộ ảnh có ê-kíp, thiết bị hỗ trợ hoặc mục đích thương mại có thể ảnh hưởng đến không gian tham quan nếu không được quản lý.

Tuy nhiên, với khách chỉ mang máy ảnh cá nhân để chụp ảnh lưu niệm, họ mong muốn quy định được giải thích cụ thể hơn. Bởi với nhiều người, một chiếc máy ảnh trong hành lý du lịch chỉ đơn giản là phương tiện để ghi lại cảnh đẹp và những khoảnh khắc trong chuyến đi.