Vì sao thu 500.000 đồng/máy ảnh của khách vào Dinh Độc Lập?

TPO - Đại diện Dinh Độc Lập khẳng định không phải cứ mang máy ảnh vào tham quan là phải trả phí. Quy định chủ yếu nhằm hạn chế các nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến khách tham quan.

"Không phải cứ mang máy ảnh là bị thu tiền"

Từ ngày 1/8, Hội trường Thống Nhất áp dụng bảng giá dịch vụ chụp ảnh mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập (TPHCM), trong đó có mức phí 500.000 đồng/máy, áp dụng đối với khách tham quan mang máy ảnh cơ hoặc thiết bị có chức năng tương đương.

Sáng 11/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Bùi Hữu Toàn - Giám đốc Hội trường Thống Nhất - khẳng định: "Không phải du khách mang máy ảnh vào Dinh Độc Lập là phải trả khoản phí này. Du khách mang máy ảnh vào thì bình thường. Máy ảnh cơ thì nhiều người có".

Du khách tham quan, chụp hình tại Dinh Độc Lập. Ảnh: Duy Anh.

Theo lý giải của ông Toàn, khách tham quan mang máy ảnh để chụp ảnh cá nhân, gia đình, bạn bè trong quá trình tham quan không phải đối tượng mà quy định thu phí hướng đến.

Ông Toàn cũng lý giải về quy định trên bảng giá hiện nay, mức thu phí 500.000 đồng/máy ảnh được áp dụng đối với khách tham quan mang theo máy ảnh cơ hoặc thiết bị có chức năng tương đương (có thể khiến một số người hiểu rằng bất kỳ du khách nào mang máy ảnh cơ vào Dinh Độc Lập cũng phải mua thêm vé chụp ảnh).

Theo ông Toàn, bản chất của quy định trên là nhằm kiểm soát hoạt động chụp ảnh có tính chất chuyên nghiệp, đặc biệt là những trường hợp chụp tại các vị trí đẹp, sử dụng không gian trong thời gian dài, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách tham quan khác.

Lãnh đạo Hội trường Thống Nhất khẳng định, nếu không tổ chức chụp ảnh chuyên nghiệp mang tính chất thương mại, du khách sẽ không phải trả 500.000 đồng.

Trả lời câu hỏi làm thế nào phân biệt khách tham quan thông thường với những người vào Dinh Độc Lập để chụp ảnh chuyên nghiệp, ông Toàn cho biết lực lượng bảo vệ có thể nhận diện dựa trên cách thức tổ chức chụp ảnh, số lượng người và các thiết bị được sử dụng.

"Những nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp thường mang theo nhiều thiết bị, bố trí ê-kíp, lựa chọn vị trí và mất nhiều thời gian để thực hiện bộ ảnh. Đây là điểm khác biệt so với du khách thông thường chỉ dừng lại chụp một vài tấm rồi tiếp tục tham quan", ông Toàn nói

Không nhằm tăng nguồn thu

Giám đốc Hội trường Thống Nhất khẳng định, việc thu phí không nhằm tăng nguồn thu từ hoạt động chụp ảnh mà chủ yếu để tránh ảnh hưởng đến khách tham quan. Theo ông, các nhóm chụp ảnh thường chọn những vị trí đẹp trong Dinh Độc Lập và ở lại khá lâu để dựng máy, chỉnh ánh sáng, tạo dáng, chụp nhiều góc.

Trong khi đó, du khách thông thường chỉ dừng lại chụp vài tấm rồi di chuyển, nên việc các ê-kíp chiếm vị trí trong thời gian dài có thể khiến những người khác khó tham quan, chụp ảnh.

Theo bảng giá mới của Hội trường Thống Nhất, mức phí 500.000 đồng/máy cho phép sử dụng máy ảnh cơ hoặc thiết bị có chức năng tương đương tại cả khuôn viên ngoài trời và bên trong Dinh Độc Lập, có giá trị đến 18h cùng ngày.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: Duy Anh.

Đối với các hoạt động chụp ảnh theo nhóm, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thương mại, mức phí được quy định riêng. Ê-kíp chụp ảnh ngoại cảnh có mức phí 1,5 triệu đồng cho nhóm tối đa 8 người, gồm người mẫu và ê-kíp, chỉ được chụp tại khuôn viên ngoài trời.

Nếu có nhu cầu chụp cả ngoại cảnh và bên trong Dinh Độc Lập, mức phí là 3 triệu đồng cho nhóm tối đa 8 người. Khi chụp trong nhà, ê-kíp không được sử dụng chân hắt sáng, chân đèn, đèn hỗ trợ phải là loại cầm tay. Đèn flash cũng không được sử dụng nhằm bảo vệ hiện vật và hạn chế ảnh hưởng đến khách tham quan.