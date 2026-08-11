Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm đường bay Việt Nam – Australia, chào đón chuyến bay thứ 35.000

P.V

Vietnam Airlines tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm đường bay Việt Nam - Australia, chào mừng chuyến bay thứ 35.000 và hành khách thứ 7,5 triệu trên chặng bay này. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gắn với các hoạt động xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Sau 35 năm khai thác, Vietnam Airlines đã thực hiện 35.000 chuyến bay và vận chuyển 7,5 triệu lượt hành khách giữa Việt Nam và Australia. Những con số này cho thấy thị trường phát triển ổn định và nhu cầu kết nối giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 25 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, kết nối Hà Nội và TP.HCM với Sydney, Melbourne và Perth bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.

1.jpg
Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm đường bay Việt Nam – Australia dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng không Việt Nam - Australia đạt hơn 809 nghìn lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Các đường bay giữa hai nước duy trì hệ số sử dụng ghế cao, trung bình đạt trên 83%, cho thấy nhu cầu của thị trường tiếp tục duy trì ở mức tích cực.

Sự phát triển của thị trường hàng không song hành với những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - Australia. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, kết nối hàng không ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân.

2-vietnam-airlines-cung-cac-don-vi-nhan-ban-ghi-nho-hop-tac-duoi-su-chung-kien-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam.jpg
Vietnam Airlines cùng các đơn vị nhận bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, khẳng định: "Mỗi đường bay đều tạo thêm cơ hội hợp tác về kinh tế, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hàng không ngày càng khẳng định vai trò là hạ tầng chiến lược của nền kinh tế. Chính vì vậy, Australia luôn là một trong những thị trường trọng điểm trong định hướng của Vietnam Airlines. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hợp tác để mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Australia, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới."

3.jpg
Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà chúc mừng hành khách thứ 7,5 triệu

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Vietnam Airlines đã trao các biên bản hợp tác với tập đoàn Trip.com và Trường đại học Quốc tế RMIT tại “Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam - Australia”. Hãng cũng tiếp tục cùng các cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp tác với Flight Centre Travel Group tại “chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - Australia”.

4.jpg
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines phát biểu tại lễ kỷ niệm

Các thỏa thuận tập trung vào xúc tiến điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng không và tăng cường kết nối doanh nghiệp, qua đó khai thác hiệu quả hơn dư địa hợp tác giữa hai nước.

Sau 35 năm, đường bay Việt Nam - Australia tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia. Phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở rộng kết nối, đồng hành cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong giai đoạn tới.

P.V
#Vietnam Airlines #Việt Nam Australia #đường bay #hợp tác #du lịch #kết nối #hàng không

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe