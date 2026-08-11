Mục tiêu Hà Nội sáp nhập các sở ngành quan trọng

TPO - Chuyên gia đánh giá, việc sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là yêu cầu tất yếu để thực hiện mục tiêu "biến di sản thành tài sản" và "biến tiềm năng thành tiền tệ", đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thủ đô.

HĐND TP. Hà Nội vừa hoàn tất sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc với Sở Xây dựng, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành lập Sở Ngoại vụ.

Sáp nhập là tất yếu, cần thiết

Trao đổi với PV Tiền Phong về ý nghĩa của việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội - cho rằng, việc sáp nhập ngành văn hóa và du lịch là cần thiết. Đây là mối quan hệ tương hỗ, thể hiện ở việc văn hóa luôn song hành cùng du lịch và du lịch luôn đồng hành với văn hóa. Sự gắn kết này giúp tối ưu hóa công tác xúc tiến, kết nối cũng như đẩy mạnh giao lưu văn hóa và du lịch dưới một chỉnh thể thống nhất.

Hà Nội sau khoảng 10 năm thành lập Sở Du lịch đã đạt được nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, đặc biệt với số lượng du khách quốc tế đến lưu trú dài ngày tăng cao.

Ông Hùng cho rằng, việc tích hợp hai lĩnh vực văn hóa và du lịch mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của địa phương. Cụ thể, về mặt nguồn lực, sự kết hợp này tạo nên thế mạnh và đà bứt phá lớn. Đồng thời, giúp tiết kiệm đáng kể nguồn nhân lực cũng như tối ưu hóa việc xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển chung.

Về mặt giá trị, theo ông Hùng, Hà Nội đang sở hữu nguồn tài nguyên di sản vô cùng phong phú, do đó việc kết hợp giới thiệu văn hóa gắn liền với du lịch là hướng đi hoàn toàn hợp lý. Ông Hùng nhấn mạnh bản chất của mối quan hệ gắn kết này: "một bên di sản là gìn giữ và phát huy, còn du lịch đóng vai trò truyền thông, quảng bá điểm đến của các di sản đó".

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội kiêm Tổng Giám đốc AZA Travel - cho biết, cách đây 10 năm, Hà Nội từng vận hành mô hình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau đó mới tách riêng thành các sở quản lý chuyên biệt.

Việc tách riêng du lịch cách đây một thập kỷ nhằm mục đích định hình du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo doanh thu, thu hút ngoại tệ và nâng cao hình ảnh điểm đến của Thủ đô. Trong 10 năm hoạt động độc lập, ngành du lịch Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, tiêu biểu là sự tăng trưởng ấn tượng của lượng khách du lịch quốc tế.

Việc tái sáp nhập lĩnh vực du lịch và văn hóa được xem là yêu cầu tất yếu để thực hiện mục tiêu "biến di sản thành tài sản" và biến "tiềm năng thành tiền tệ".

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng sự phân tách kéo dài cũng bộc lộ những hạn chế lớn về mặt phối hợp thực thi. Thực tế, du lịch không thể tách rời các giá trị di tích di sản, nghệ thuật truyền thống, bảo tàng hay ẩm thực. Khi chia tách thành hai cơ quan độc lập, mỗi bên lại chạy theo những chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) riêng biệt.

Theo ông Đạt, trong bối cảnh mới, Hà Nội đang tập trung phát triển 11 ngành công nghiệp văn hóa với mục tiêu tối cao là tạo ra doanh thu và giá trị kinh tế chuyên nghiệp. Đã gọi là ngành công nghiệp thì phải tạo ra nguồn thu lớn và vận hành chuyên nghiệp. Ngành công nghiệp này chỉ có thể tạo ra dòng tiền và phát triển bền vững thông qua kênh dẫn dắt là du lịch, hướng tới đối tượng khách hàng từ khắp các tỉnh thành và quốc tế.

"Việc tái sáp nhập là yêu cầu tất yếu để thực hiện mục tiêu "biến di sản thành tài sản" và biến "tiềm năng thành tiền tệ", đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thủ đô", ông Đạt nhận định.

Phát huy vai trò “ngoại giao phục vụ phát triển”

Đối với việc thành lập Sở Ngoại vụ, theo UBND TP. Hà Nội, ngoài việc bám sát các định hướng triển khai đường lối đối ngoại của Trung ương, Sở Ngoại vụ Hà Nội còn triển khai nhiệm vụ về ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ nhiệm vụ thu hút đầu tư, thương mại, du lịch thông qua kênh đối ngoại; phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại phục vụ hợp tác kinh tế quốc tế, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài với các sở, ngành chuyên môn...

Khu liên cơ Vân Hồ, phường Hai Bà Trưng nơi làm việc của một số sở, ngành Hà Nội.

Việc thành lập Sở Ngoại vụ sẽ phát huy vai trò “ngoại giao phục vụ phát triển”, không làm chồng chéo với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khác. Đồng thời, Sở Ngoại vụ cũng sẽ phát huy vai trò kết nối, huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nhưng không thay thế chức năng xúc tiến chuyên ngành của các sở, ngành.

Việc sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc với Sở Xây dựng cũng được đánh giá là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị...