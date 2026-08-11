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Hàng không - Du lịch

7 sân bay ở Colombia tạm dừng hoạt động

Hồng Nhung

TPO - Một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia khiến 7 sân bay phải tạm ngừng các chuyến bay thương mại để kiểm tra mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng.

Trận động đất xảy ra ngày 10/8 gần San Jose del Palmar, thuộc tỉnh Choco miền tây Colombia. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực ở miền tây và miền trung Colombia, cũng như tại các nước láng giềng như Ecuador và Panama.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Colombia (Aerocivil), hoạt động bay thương mại tại 7 sân bay gồm Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, Buenaventura và sân bay quốc tế Alfonso Bonilla Aragon ở Cali đã bị tạm đình chỉ.

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7 sân bay phải tạm ngừng các chuyến bay thương mại để kiểm tra mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng. Ảnh: ADN.

Sân bay Alfonso Bonilla Aragon được bổ sung vào danh sách sau khi lực lượng chức năng phát hiện một số hư hại trong quá trình kiểm tra và cần đánh giá thêm về mức độ ảnh hưởng đến kết cấu.

Các chuyến bay thương mại tại những sân bay bị ảnh hưởng vẫn bị đình chỉ cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra kết cấu. Hiện chỉ các chuyến bay y tế và máy bay của chính phủ được phép hoạt động tại những cơ sở này.

Aerocivil cho biết đã triển khai lực lượng cứu hỏa sân bay, các đội tìm kiếm và cứu nạn (SAR) cùng nhân viên kỹ thuật để kiểm tra các nhà ga và cơ sở hạ tầng khu bay. Hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cho thấy nhiều hư hại bên trong sân bay quốc tế Matecana ở Pereira, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất khu vực.

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Một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia khiến nhiều người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Ảnh: NY Post.

Trước tình hình trên, một số hãng hàng không Colombia đã áp dụng chính sách hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng. Avianca miễn phí đổi vé đối với các chuyến bay nội địa dự kiến khai thác ngày 10/8. LATAM Airlines Colombia gia hạn chính sách hỗ trợ đến ngày 16/8 cho hành khách bay đến hoặc đi từ Cali, Pereira và Armenia.

Trong khi đó, Hãng hàng không giá rẻ Wingo cho phép hành khách thay đổi hoặc hủy đặt chỗ mà không phải chịu phí phạt.

Cơ quan chức năng Colombia hiện tiếp tục đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng tại các sân bay bị ảnh hưởng. Thời điểm nối lại các chuyến bay thương mại sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra an toàn và mức độ thiệt hại được xác định.

Hồng Nhung
ADN
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