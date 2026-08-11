Du khách quốc tế đến Việt Nam không cần đổi tiền, quét VNPAY-QR thanh toán trực tiếp

Thông qua việc quét VNPAY-QR, du khách quốc tế từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia có thể sử dụng trực tiếp nguồn tiền từ các ứng dụng thanh toán quen thuộc khi đến Việt Nam. Hiện VNPAY-QR đã được chấp nhận tại hơn 600.000 điểm bán trên toàn quốc, từ hệ thống bán lẻ hiện đại đến các cửa hàng nhỏ lẻ.

Du khách quốc tế thanh toán dễ dàng, không cần đổi tiền mặt với QR xuyên biên giới

Quý I/2026, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, Việt Nam đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2025, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần một nửa tổng lượng khách quốc tế, tạo cơ hội lớn cho các hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và doanh nghiệp du lịch gia tăng doanh thu.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trải nghiệm thanh toán ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với du khách. Nhiều khách quốc tế ưu tiên sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc trên điện thoại thay vì mang theo hoặc đổi tiền mặt. Điều này đặt ra nhu cầu về những phương thức thanh toán thuận tiện, dễ tiếp cận dành cho các đơn vị kinh doanh. Đáp ứng xu hướng đó, VNPAY triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới, cho phép du khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán tại quốc gia của mình để quét mã và thanh toán trực tiếp tại các điểm chấp nhận VNPAY-QR.

Hộ kinh doanh tìm kiếm giải pháp thanh toán xuyên biên giới để phục vụ khách quốc tế.

Du khách đến từ nhiều quốc gia có thể thanh toán bằng WeChat Pay/UnionPay International (du khách Trung Quốc); ITMX (du khách Thái Lan); LAPNet (du khách Lào), ACLEDA (du khách Campuchia) và mạng lưới GLN (du khách Hàn Quốc). Chỉ cần quét mã VNPAY-QR tại cửa hàng, giao dịch sẽ được thực hiện trực tiếp từ ứng dụng hoặc ví điện tử đang sử dụng mà không cần cài đặt thêm ứng dụng mới.

Giải pháp này góp phần mang lại trải nghiệm chi tiêu liền mạch cho khách quốc tế. Thay vì phải tìm địa điểm đổi ngoại tệ, chuẩn bị sẵn tiền mặt, du khách có thể thanh toán nhanh chóng ngay trên điện thoại với phương thức quen thuộc. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và phí đổi ngoại tệ mà còn hạn chế rủi ro liên quan đến tiền mặt.

Đơn giản hóa thanh toán, thúc đẩy quyết định mua sắm của du khách

QR xuyên biên giới cũng mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho các đơn vị kinh doanh. Thực tế cho thấy, không ít cửa hàng từng bỏ lỡ cơ hội bán hàng chỉ vì chưa có phương thức thanh toán phù hợp với khách quốc tế. Khi triển khai VNPAY-QR, các điểm kinh doanh có thể tiếp cận thêm nhóm khách hàng nước ngoài, từ đó gia tăng khả năng chốt đơn và mở rộng doanh thu. Khi có thể thanh toán dễ dàng, du khách dễ dàng đưa ra quyết định mua những đơn hàng giá trị lớn nhờ tính an toàn, tiện lợi, không cần đổi tiền mặt hay phải chịu phí đổi ngoại tệ.

Đặc biệt, giải pháp phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, từ cửa hàng lưu niệm, quán ăn, quán cà phê, khách sạn, dịch vụ vận tải đến siêu thị, trung tâm thương mại hay các điểm vui chơi giải trí. Các giao dịch được xử lý nhanh chóng, người bán nhận tiền tức thì, đồng thời dễ dàng quản lý doanh thu trên nền tảng số.

QR xuyên biên giới giúp hộ kinh doanh đa dạng phương thức thanh toán, thu hút khách ngoại và gia tăng doanh thu.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, việc mở rộng hạ tầng thanh toán QR xuyên biên giới được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao trải nghiệm du lịch tại Việt Nam. Không chỉ giúp du khách thuận tiện hơn trong chi tiêu, giải pháp còn tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh địa phương, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và phát triển kinh tế du lịch.

Trước đó, tháng 02/2026, VNPAY và NAPAS chính thức hợp tác toàn diện, triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới tại các điểm chấp nhận VNPAY-QR. Hợp tác này góp phần đa dạng hóa phương thức thanh toán, thu hút khách quốc tế, gia tăng doanh thu và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh mở rộng phạm vi hoạt động.

Các hộ kinh doanh, cửa hàng và doanh nghiệp có nhu cầu triển khai VNPAY-QR có thể liên hệ hotline *3388 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.