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Drone liên tục xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng khai thác

Duy Quang

TPO - Tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM 2 lần phải tạm dừng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập. Hiện tại, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã kích hoạt phương án ứng phó UAV nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào tối 11/8, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh TPHCM đang xử lý sự việc. Sân bay Tân Sơn Nhất đã kích hoạt phương án ứng phó UAV nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Cụ thể, lúc 18h16, trực ban trưởng nhận thông tin từ đài chỉ huy sân bay về tàu bay B777-DAALQ của chuyến bay 3S621, cất cánh từ TPHCM đi Hà Nội trên đường băng 25L lúc 18h14. Khi máy bay ở độ cao khoảng 1.800 feet, tổ lái phát hiện drone ở phía bên phải, cách máy bay khoảng 500 m.

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Sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập. Ảnh: Internet.

Tương tự, vào lúc 17h34, chuyến bay mang số hiệu VJ601 từ Cam Ranh (Khánh Hoà) đến TPHCM, hạ cánh xuống đường băng 25L lúc 17 giờ 38 phút cũng phát hiện drone cách 10 dặm, độ cao 3000 feet.

Đến 18h28, đài chỉ huy thông báo dừng tạm thời các chuyến bay đi, bay đến theo phương án ứng phó khi có tình huống vi phạm tĩnh không.

Tại thời điểm trên, có 7 chuyến bay đi chờ cất cánh, gồm VJ805, VJ262, VN1186, VN609, VN218,VN1374 và các chuyến bay đến là SQ186, VJ853, VN1423, VN525, VJ489, VN7393, MH766, BL6441.

Ngay sau đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai phương án ứng phó UAV. Đến lúc 19h16, đài chỉ huy và Cảng vụ hàng không miền Nam cho phép các đường cất, hạ cánh hoạt động trở lại bình thường.

Đến 19h40, đài chỉ huy tiếp tục thông báo nhận thông tin từ Trung tâm 3 có UAV hướng Tây - Tây Nam nên tiếp tục đình chỉ cất hạ cánh và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai kích hoạt lại phương án ứng phó UAV.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sân bay đã khôi phục hoạt động cất - hạ cánh từ 20h34, sau thời gian tạm gián đoạn vì phát hiện drone.

Duy Quang
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