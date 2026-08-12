Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Vietjet thắng lớn Flyers’ Choice Awards 2026, khẳng định sức hút thương hiệu hàng không toàn cầu

P.V

Vietjet vừa được vinh danh tại hai hạng mục toàn cầu của Flyers’ Choice Awards 2026 do AirlineRatings tổ chức: “Đồng phục tiếp viên đẹp nhất” (Best Cabin Crew Uniform) và “Hãng hàng không chi phí thấp được yêu thích” (Favourite Low-Cost Carrier). Đặc biệt, Vietjet dẫn đầu bình chọn ở cả hai hạng mục, khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của một thương hiệu hàng không hiện đại, trẻ trung và giàu bản sắc trên thị trường quốc tế.

Hai giải thưởng do hành khách toàn cầu bình chọn là sự ghi nhận đặc biệt dành cho Vietjet: không chỉ ở hình ảnh thương hiệu nổi bật mà còn ở những giá trị thiết thực mà hãng mang đến mỗi ngày – mạng bay rộng khắp, đội tàu hiện đại, chi phí hợp lý và trải nghiệm bay khác biệt, giàu cảm hứng.

Bà Sharon Petersen, CEO AirlineRatings, nhận định: “Chiến thắng ở hai hạng mục cho thấy Vietjet đã đạt một cột mốc chuyển mình quan trọng và được nhận diện vững chắc trên thị trường quốc tế. Đồng phục Vietjet độc đáo, vui tươi, dễ nhận diện và để lại ấn tượng lâu dài sau mỗi chuyến bay.”

Sắc đỏ Vietjet – dấu ấn trên bầu trời

Được thiết kế bởi các nhà thiết kế châu Âu, đồng phục Vietjet mang sắc đỏ đặc trưng, kết hợp nét trẻ trung, năng động với cảm hứng từ trang phục thiếu sinh quân. Nơ cổ, mũ ca-lô, họa tiết kẻ sọc cùng phong cách hiện đại tạo nên một hình ảnh khác biệt, vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc của ngành hàng không.

photo-1.jpg

Không chỉ là đồng phục, sắc đỏ Vietjet đã trở thành một phần nhận diện của thương hiệu trên bầu trời, đại diện cho tinh thần trẻ trung, thân thiện, tự tin và luôn hướng tới tương lai.

Một trải nghiệm Vietjet ở độ cao 10.000 mét

Sức hút Vietjet còn đến từ trải nghiệm bay ngày càng phong phú: thực đơn 9 món nóng sốt, tươi ngon và thực dưỡng; các thức uống từ Vikkafe; mua sắm hàng miễn thuế, quà tặng và sản phẩm tiện ích ngay trên chuyến bay.

Cùng đội tàu bay mới, hiện đại là những giai điệu mang sắc màu riêng của từng điểm đến, các chương trình văn hóa, nghệ thuật và đội ngũ tiếp viên trẻ trung, tận tâm, tạo nên một không gian trải nghiệm Vietjet đầy năng lượng ở độ cao 10.000 mét.

Vietjet nhiều năm liên tiếp được AirlineRatings xếp hạng an toàn hàng không tuyệt đối 7/7 sao, thuộc nhóm các hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Hãng cũng được CAPA, World Travel Awards, Skytrax cùng nhiều tổ chức quốc tế vinh danh về an toàn, dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và giá trị thương hiệu.

photo-11.jpg

Thương hiệu hàng không vươn ra thế giới

Từ Việt Nam, Vietjet đang mở rộng mạnh mẽ mạng bay khắp châu Á – Thái Bình Dương và vươn tới những thị trường mới trên thế giới, đưa ngày càng nhiều hành khách quốc tế đến với thương hiệu Vietjet.

Mỗi đường bay mới không chỉ nối thêm một điểm đến, mà mở ra những dòng chảy mới của du lịch, thương mại, đầu tư, văn hóa và cơ hội; kết nối các thành phố, các nền kinh tế và hàng triệu con người.

Flyers’ Choice Awards là giải thưởng thường niên của AirlineRatings, được bình chọn độc lập bởi hành khách toàn cầu. Năm 2026, giải thưởng thu hút khoảng 40.000 lượt bình chọn, lựa chọn những thương hiệu hàng không được hành khách yêu thích nhất.

vj-aircraft.jpg

Hai giải thưởng mới tiếp tục ghi dấu hành trình của Vietjet từ một hãng hàng không thế hệ mới của Việt Nam trở thành một thương hiệu hàng không mang tầm vóc quốc tế – an toàn, hiện đại, khác biệt và được yêu thích trên toàn cầu.

P.V
#Vietjet #Flyers’ Choice Awards #Thương hiệu hàng không #Đồng phục Vietjet #Bay quốc tế #An toàn hàng không #Trải nghiệm khách hàng

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe