TPHCM: Tiết lộ tình hình sân bay Tân Sơn Nhất thời điểm bị UAV uy hiếp an toàn

TPO - Trong thời gian năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất bị hạn chế khi UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay tối 11/8, các phương án điều hành được áp dụng linh hoạt theo diễn biến thực tế. Một số chuyến bay đến sân bay được tổ chức bay chờ trước khi hạ cánh, một số trường hợp cần thiết tàu bay được chuyển hướng đến sân bay dự bị để bảo đảm an toàn và phù hợp với hoạt động khai thác.

73 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sự việc tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 11/8 đã ảnh hưởng đến 73 chuyến bay. Đây là số liệu thống kê đối với các chuyến bay chịu ảnh hưởng trực tiếp, khi sân bay phải tạm thời dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn.

Kiểm soát viên không lưu trong đài chỉ huy triển khai phương án điều phối luồng không lưu nhằm kiểm soát số lượng tàu bay đến, đi. Ảnh minh họa.

VATM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin từ tổ lái về việc phát hiện UAV trong khu vực lân cận sân bay, cơ sở điều hành bay của VATM đã triển khai phương án xử lý theo quy định. Hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế. Các chuyến bay chuẩn bị cất cánh tạm dừng chờ trong thời gian đánh giá tình hình, trong khi các chuyến bay đến được các cơ sở điều hành bay cho bay chờ tại các khu vực phù hợp.

Trước diễn biến này, cơ sở điều phối luồng không lưu đã triển khai các biện pháp quản lý luồng không lưu (ATFM) phù hợp với năng lực khai thác thực tế của sân bay. Theo số liệu của Trung tâm Quản lý luồng không lưu, có 71 chuyến bay có kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất đã được cấp giờ cất cánh tính toán nhằm điều tiết luồng hoạt động bay do các ảnh hưởng của drone tại sân bay.

Cùng với việc tổ chức điều hành tại sân bay Tân Sơn Nhất, VATM triển khai phương án điều phối luồng không lưu nhằm kiểm soát số lượng tàu bay đến, đi trong thời gian năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất bị hạn chế.

Trong thời gian năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất bị hạn chế, các phương án điều hành được áp dụng linh hoạt theo diễn biến thực tế. Một số chuyến bay đến sân bay được tổ chức bay chờ trước khi hạ cánh, một số trường hợp cần thiết, tàu bay được điều hành chuyển hướng đến sân bay dự bị để bảo đảm an toàn và phù hợp với nhu cầu khai thác của tổ lái.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý luồng không lưu, có hơn 50 chuyến bay bay chờ. Trong số này có 27 chuyến bay đã chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị. Việc tổ chức bay chờ, chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị được thực hiện trên cơ sở phương thức quản lý luồng không lưu được nhà chức trách phê chuẩn và phù hợp tình hình thực tế và năng lực khai thác tại từng thời điểm, nhằm bảo đảm tàu bay không tiếp cận khu vực sân bay khi điều kiện khai thác chưa đáp ứng yêu cầu an toàn.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất.

Cách thức xử lý đồng thời ở hai cấp độ - điều hành trực tiếp tại sân bay và điều phối luồng không lưu giúp VATM chủ động kiểm soát lưu lượng tàu bay, giảm áp lực tại sân bay Tân Sơn Nhất và hạn chế khả năng ảnh hưởng lan rộng sang các khu vực, đường bay và sân bay khác.

Xử lý thế nào?

Cùng với việc tổ chức điều hành tại sân bay Tân Sơn Nhất, VATM đã chủ động triển khai phương án điều phối luồng không lưu nhằm kiểm soát số lượng tàu bay đến, đi trong thời gian năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất bị hạn chế.

Trong lần phát hiện UAV thứ nhất, cơ sở điều phối luồng không lưu đã áp dụng ngay biện pháp Ground Stop (tạm dừng các chuyến bay khởi hành từ những sân bay có kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất) từ 18h25.

Căn cứ diễn biến tình hình và mật độ hoạt động bay, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh và Trung tâm kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất triển khai biện pháp quản lý luồng không lưu nhằm tạm thời giữ tàu bay tại mặt đất và sắp xếp lại thứ tự khởi hành của tàu bay, để giảm tải cho sân bay đến với năng lực khai thác của Tân Sơn Nhất được điều chỉnh từ 0 chuyến/giờ trong thời gian tạm ngừng tiếp thu tàu bay; tăng lên 24 chuyến/giờ khi điều kiện cho phép, đảm bảo giải phóng hết các tàu bay phải chờ do bị ảnh hưởng và các tàu bay đến tiếp theo không phải bay chờ do tồn đọng của giai đoạn dừng tiếp thu.

Hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được điều hành phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên cao nhất cho an toàn.

Sau khi Tân Sơn Nhất bắt đầu tiếp thu trở lại, vào khoảng 19h34 lại tiếp tục phát hiện UAV lần thứ hai, các biện pháp được triển khai trở lại. Phạm vi điều tiết đồng thời được mở rộng tới một số sân bay có liên quan nhằm kiểm soát lưu lượng tàu bay, tránh tạo thêm áp lực cho khu vực Tân Sơn Nhất trong thời gian năng lực khai thác bị hạn chế.

Trung tâm Điều phối luồng không lưu thực hiện tính toán, phân bổ giờ cất cánh tính toán trên hệ thống ATFM Portal. Đây là công cụ điều tiết giúp phân bổ hợp lý thời điểm tàu bay khởi hành từ các sân bay đi, phù hợp với năng lực tiếp nhận tại sân bay đến, qua đó hạn chế tình trạng nhiều tàu bay cùng hướng đến một sân bay đang bị hạn chế năng lực khai thác.

Trung tâm Điều phối luồng không lưu cũng chủ động liên hệ với các cơ sở điều phối luồng không lưu trong khu vực như của Thái Lan (Bangkok) và Trung Quốc (Sanya) để thông báo tình hình và đề nghị tuân thủ giờ cất cánh tính toán đã được cấp cho các chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất.