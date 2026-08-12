Công an, quân đội vào cuộc xử lý vụ UAV uy hiếp an toàn Tân Sơn Nhất

TPO - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tối 11/8, cảng đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Công ty Quản lý bay miền Nam, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, Sư đoàn 367, Sư đoàn 370 vào cuộc xử lý vụ drone gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 11/8.

Chiều 12/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin về việc drone gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 11/8.

Theo đó, vào lúc 18h16, tổ lái của chuyến bay 3S621 từ TPHCM đi Hà Nội cất cánh từ đường băng 25L phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) ở độ cao 1.800 feet, bên phải tàu bay cách 500 m.

Các cơ quan chức năng họp xử lý vụ drone gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 11/8.

Tổ lái chuyến bay VJ312 từ TPHCM đi Huế cho biết, khi thực hiện chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh đi TPHCM hạ cánh trên đường băng 25R phát hiện một drone cách 10 dặm, ở độ cao 3000 feet.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty Quản lý bay miền Nam đã phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất quyết định đình chỉ hoạt động cất, hạ cánh từ 18h16.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Công ty Quản lý bay miền Nam, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, Sư đoàn 367, Sư đoàn 370, các hãng hàng không tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó tuân thủ chặt chẽ theo đúng quy trình tại quyết định số 824/QĐ-CHK ngày 24/4/2026 của Cục Hàng không Việt Nam.

Các đơn vị thuộc lực lượng quân đội, công an đã triển khai lực lượng, phương tiện để xác minh vị trí, vô hiệu hóa, chế áp và xử lý theo thẩm quyền. Sau khi đánh giá toàn diện tình hình và xác định các điều kiện khai thác đã được bảo đảm, lúc 19h16, Công ty Quản lý bay miền Nam phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất quyết định khôi phục hoạt động cất, hạ cánh bình thường.

Tuy nhiên đến 19h34, Trung tâm Quản lý Điều hành bay khu vực 3 tiếp tục phát hiện một drone tại khu vực cách sân bay khoảng 3 km về hướng Tây - Tây Nam nên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đóng cửa trở lại. Đến 20h34, toàn bộ hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được khôi phục hoàn toàn.

Sự việc uy hiếp an toàn đã làm ảnh hưởng hàng chục chuyến bay đến/đi từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong thời gian hoạt động khai thác bị gián đoạn, các hãng hàng không đã triển khai đồng bộ các biện pháp phục vụ, hỗ trợ hành khách, bố trí nhân sự hướng dẫn, cập nhật thông tin chuyến bay và điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hành khách.

Nhiều chuyến bay đến/đi từ Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng vào tối 11/8.

Ngay sau khi kết thúc sự việc, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức họp để rút kinh nghiệm và rà soát các quy trình ứng phó nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay, qua đó bảo đảm an toàn, an ninh hàng không và duy trì hoạt động khai thác an toàn, thông suốt.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng thiết bị bay không người lái trong khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc vùng lân cận khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

“Hành vi đưa thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực hoạt động bay không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn hàng không và tính mạng của hành khách”, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lưu ý.