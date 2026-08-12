Nghệ An: 'Mắt thần' AI giám sát biển Cửa Lò

TPO - Camera AI tầm xa được lắp đặt trên cột cao khoảng 20m tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An nhằm mở rộng phạm vi giám sát, cảnh báo sớm các tình huống bất thường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Ngày 12/8, ông Nguyễn Thế Sơn - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết, địa phương đang triển khai lắp đặt hệ thống camera tầm xa trên cột cao khoảng 20m. Đây là mô hình được đưa vào thí điểm nhằm đánh giá khả năng quan sát toàn cảnh bãi biển từ trên cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn.

“Nếu mô hình phát huy hiệu quả và có điều kiện về nguồn lực, địa phương dự kiến nghiên cứu lắp đặt thêm camera AI tại khu vực đảo Lan Châu và tuyến đường 72m xuống biển. Qua đó, từng bước mở rộng vùng quan sát, hình thành mạng lưới camera phục vụ quản lý bãi tắm”, ông Sơn cho hay.

Lắp đặt camera AI tầm xa tại biển Cửa Lò.

Theo lãnh đạo phường Cửa Lò, bên cạnh bảo đảm an toàn cho người tắm biển, hệ thống camera cũng hướng tới nâng cao ý thức chấp hành của người dân và du khách. Các hành vi như xả rác, sử dụng mô tô nước sai quy định, đón trả khách ngoài khu vực cho phép, tụ tập gây mất trật tự, gây gổ, đua xe… sẽ được tăng cường giám sát.

Thiết bị được lắp đặt là hệ thống camera nhiệt - quang hai phổ Hikvision DS-2TD6267-100C4L/WY. Camera quang học có độ phân giải 4MP, zoom quang học 56x, khả năng quay ngang 360 độ liên tục. Hệ thống cũng tích hợp camera nhiệt độ phân giải 640 x 512, hỗ trợ hồng ngoại với khoảng cách lên tới 800m.

Được bố trí ở vị trí cao, camera có khả năng bao quát không gian rộng tại khu vực bãi tắm. Thiết bị có thiết kế chống ăn mòn theo tiêu chuẩn NEMA 4X, phù hợp với môi trường ven biển thường xuyên chịu tác động của hơi muối, độ ẩm và thời tiết khắc nghiệt.

Camera được lắp trên cột cao hơn 20 mét, có tầm nhìn bao quát tốt.

Không chỉ ghi hình, hệ thống còn tích hợp các tính năng phân tích hình ảnh thông minh như phát hiện vượt đường giới hạn, xâm nhập, đi vào hoặc ra khỏi khu vực được thiết lập giám sát.

Trước mắt, hệ thống tập trung vào hai kịch bản chính. Camera sẽ nhận diện trường hợp du khách bơi vào vùng cấm, vùng nguy hiểm để phát cảnh báo đến cán bộ quản lý và lực lượng cứu hộ, qua đó kịp thời kiểm tra, nhắc nhở. Đồng thời, hệ thống thử nghiệm nhận diện tình trạng tụ tập đông người, có dấu hiệu gây gổ, đánh nhau để lực lượng chức năng sớm nắm bắt và xử lý.

Biển Cửa Lò đông nghịt du khách.

Sau thời gian thí điểm, địa phương triển khai sẽ đánh giá khả năng quan sát, độ chính xác của các tính năng AI cũng như hiệu quả thực tế trong công tác quản lý bãi biển.

Việc đưa camera AI vào quản lý bãi biển nằm trong kế hoạch chuyển đổi số của phường Cửa Lò, hướng tới xây dựng hạ tầng số phục vụ quản lý và phát triển du lịch. Cùng với camera giám sát tầm cao, địa phương đang hướng tới triển khai Trang thông tin và bản đồ số du lịch, hệ thống truyền thanh thông minh.