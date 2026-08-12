Có gì tại Lễ hội 'Ngàn hoa về phố biển' ở Quy Nhơn?

Dạo bước giữa ngàn hoa khoe sắc tại không gian nghỉ dưỡng ven biển và khám phá văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Tây Nguyên là những trải nghiệm thú vị đang chờ đón du khách tại Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” ở FLC Quy Nhơn mùa thu này.

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” lần đầu tiên được tổ chức tại FLC Quy Nhơn từ ngày 15/8.

Với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển”, lễ hội hoa do tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC tổ chức sẽ diễn ra ngày 15/8 - 25/10, mang tới một không gian thiên nhiên thiên nhiên rực rỡ, mở ra một hành trình khám phá vẻ đẹp Gia Lai, nơi “đại ngàn chạm biển xanh”.

Các công tác chuẩn bị cuối cùng Lễ hội Ngàn hoa đang được FLC Quy Nhơn khẩn trương hoàn thiện.

Từ cổng hoa giấy rực rỡ, hành trình “Ngàn hoa về phố biển” dần mở ra trước mắt du khách. Qua cổng chong chóng gió, men theo con đường Cầu Vồng, du khách có dịp thả mình giữa một “thiên đường xanh” với những thảm hoa rực rỡ, xen kẽ là loạt tiểu cảnh đặc sắc được đan kết từ hàng ngàn cây hoa độc đáo.

Chạm vào miền xanh đại ngàn

Những tiểu cảnh nhà rông, voi, bướm,... đan xen giữa sắc hoa, tái hiện vẻ mộc mạc và sinh động của đại ngàn Tây Nguyên.

Đi giữa những thảm hoa, du khách sẽ bắt gặp cả một “đại ngàn” được tái hiện qua loạt tiểu cảnh lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên. Các hình ảnh đặc trưng như nhà rông, voi, bướm, chim công… lần lượt xuất hiện, đan xen giữa những sắc hoa rực rỡ, tạo nên những góc check-in vừa lạ mắt vừa đậm chất núi rừng.

Chút mộc mạc của nhà rông, chút hoang dã của chú voi - biểu tượng đại ngàn,... tất cả hòa quyện mang đến một lát cắt Tây Nguyên giữa lòng phố biển, để du khách không chỉ ngắm hoa mà còn cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và sức sống vùng đại ngàn Gia Lai.

Theo sắc hoa về phố biển

Loạt tiểu cảnh lấy cảm hứng từ biển xanh tạo nên một góc phố biển giữa không gian ngàn hoa

Rời miền xanh đại ngàn theo những cánh hoa xuôi về phố biển, những tiểu cảnh thuyền buồm căng gió, sóng hoa uốn lượn cùng các booth chụp ảnh lấy cảm hứng từ biển xanh sẽ lần lượt hiện ra trước mắt du khách.

Dạo bước giữa những tiểu cảnh ấy, du khách như cảm nhận được khung cảnh biển cả và nhịp điệu khoáng đạt của phố biển. Chút nắng, chút gió phóng khoáng của Quy Nhơn được đưa vào giữa không gian ngàn hoa, tạo nên hành trình vừa rực rỡ sắc màu, và tràn đầy sức sống của biển xanh.

Nơi đại ngàn chạm biển xanh

Dấu ấn FLC Quy Nhơn và Bamboo Airways hiện diện trong các tiểu cảnh, góp phần kể câu chuyện đại ngàn chạm biển xanh

Xen lẫn giữa hành trình khám phá màu sắc biển - rừng ấy, du khách còn bắt gặp các tiểu cảnh mang dấu ấn của FLC Quy Nhơn, Bamboo Airways - những thương hiệu đã và đang nhiệt thành đồng hành với hành trình kết nối đại ngàn - biển xanh Gia Lai.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia, chúng tôi mong muốn tạo ra một điểm giao thoa giữa hai vùng cảnh sắc đặc trưng của Gia Lai: đại ngàn Pleiku và biển xanh Quy Nhơn. Lễ hội Ngàn hoa không chỉ tạo thêm một điểm nhấn thu hút du khách cho mùa du lịch tại Quy Nhơn, mà còn khẳng định cam kết đồng hành của FLC và Bamboo Airways trong việc thúc đẩy liên kết vùng, phát triển các sản phẩm du lịch liên tuyến rừng - biển và nâng tầm vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc gia.”

Lễ hội Ngàn hoa dự kiến mở cửa từ ngày 15/8 - 25/10, chào đón du khách đến FLC Quy Nhơn thưởng hoa, vui hội. Vào tối 15/8, lễ khai mạc dự kiến được tổ chức với chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, mở màn cho chuỗi ngày hội ngập tràn sắc hoa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ mở màn Lễ hội Ngàn hoa vào tối 15/8 tại quần thể FLC Quy Nhơn.

Cùng với đó, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm ẩm thực địa phương tại quần thể.

Ngoài ra, chương trình giao lưu văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên hiện được tổ chức vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tại FLC Quy Nhơn, góp thêm những trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên đặc sắc cho du khách ghé thăm Lễ hội Ngàn hoa bên bờ biển Nhơn Lý.

Bamboo Airways tri ân hành khách với kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn.

Nhân dịp này, Bamboo Airways tung ưu đãi đặc biệt, dành tặng 2 đêm nghỉ tại FLC Quy Nhơn cho hành khách sở hữu vé khứ hồi Hà Nội - Quy Nhơn, với thời gian áp dụng từ 21/8 đến 25/10/2026.

Với ưu đãi này, du khách có thể dễ dàng lên kế hoạch cho một chuyến đi cuối tuần trọn vẹn, từ khám phá các phân khu hoa rực rỡ, hòa mình vào không gian văn hóa – nghệ thuật đặc trưng của Gia Lai và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp bên biển tại FLC Quy Nhơn.